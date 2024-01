Um Sportliches geht es für viele leider nicht 

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Unser Kolumnist war bei der Vierschanzentournee und sieht große Unterschiede zu Fußball-Events - wenn da nicht der Alkoholkonsum wäre.

Zurück aus Oberstdorf von der Vierschanzentournee, hat das Warten auf die Rückrunde im Fußball begonnen. Genügend Zeit also, um das Erlebte inmitten der 25000 Zuschauer sacken zu lassen und auch Vergleiche zu ziehen.

Skispringen erfreut seit jeher das deutsche Sportpublikum. Die Stimmung ist herzlich, locker und vor allem friedlich. Letzteres ist schon damit begründet, dass keine verfeindeten Gruppen aufeinandertreffen, sondern jeweilige Verbände ihre besten Athleten auf die Bretter stellen. Ausnahmslos jeder Springer kann sich im Flug auf eine Wolke aus „Ziiieh!“-Rufen legen und die Fairness der Zuschauer genießen. So ist es nicht nur im Fernsehen hörbar, sondern auch vor Ort spürbar. Man könnte meinen, es handele sich um das genaue Gegenteil von Fußballspielen - wenn da nicht der Alkoholkonsum wäre.

Vom Einstieg in die Bahn aus Kempten über das gesamte Event hinweg bis zur Abreise aus Oberstdorf sind uns so viele Sturzbetrunkene um die Füße gefallen, dass man sich gefühlt eher auf einer Ballermann-Party denn auf einer Sportveranstaltung befand. Schnaps und Müll in Mengen, schlafende Typen in versifften Dixi-Klos und gelber Schnee an jeder Ecke. Die Augen auf halb acht und kaum noch stehen können? Beim Einlass in die Arena kein Problem.

Um Sportliches geht es hier für viele leider nicht. Das Bild trifft, wie auch beim Fußball, natürlich nicht auf den Großteil des Publikums zu. Mir muss aber nach Besuchen in Willingen und nun Oberstdorf niemand mehr mit den „ach so asozialen Fußballfans“ kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein