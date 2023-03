TV Laasphe: Viel Jugend, wenig Corona-Schwund

Bad Laasphe. Gut durch die Coronapause gekommen ist der TV Laasphe. Er will in diesem Jahr endlich eine neue Anlage einweihen.

Nach der Corona-Starre ist der Sportbetrieb beim TV Laasphe wieder in vollem Gange. Die Pandemiefolgen wirken sich in den Abteilungen unterschiedlich aus, wie die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung im Haus des Gastes erfuhren.

Sehr konstant bei 1081 liegt die Mitgliederzahl im 160. Jahr des Bestehens des Vereins, der vom Vorsitzenden Stephan Hochdörffer geführt wird. Dessen Amt stand nicht zur Wahl, aber einige andere Posten. Christian Sureth steht als alter und neuer stellvertretender Vorsitzender Hochdörffer zur Seite, 2. Kassenwartin ist weiterhin Laura Bauerdick.

Wiedergewählt wurden auch Oberturnwart Uwe Born und Jessica Dickel als Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit. Neu im Vorstandsteam sind die Jugendwartin Emilia Sureth und der 1. Kassenwart Jan-Martin Schneider.

Duo zählt zusammen 140 Jahre im TV

Alles andere als neu sind Uli Bernshausen und Christa Grunwald. Das Duo hält dem TV Laasphe seit 70 Jahren die Treue. Nach 50 Jahren Mitgliedschaft wurden Horst Viehl, Uwe Born, Udo Feist und Rolf Fischer zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ehrungen gab es auch für weitere treue Mitglieder. Die silberne Nadel erhielten: Cornelius Köhler, Ribanna Hendriks, Klaus Wehrmann, Katja Heinzelmann, Martina Schönhardt, Katharina Weber, Heike Lux, Mirko Schlöffel, Wilhelm Göbel, Iris-Martina Marburger, Sandra Wehrmann, Vanessa Schönhardt, Nils Höbener, Isabelle Gütting.

Treue Mitglieder wurden beim TV Laasphe für ihr Jubiläum geehrt. Foto: Verein

Die Goldene Nadel wurde verliehen an: Anita Weber, Marita Rieger, Rainer Schmalz, Inka Preis, Peter Marbuger, Anne Niesyto, Gisela Seehaus, Renate Kuchinke, Helmut Wickel, Lothar Rudolf, Marlies Hirschhäuser, Klaus Preis Winterhoff, Sigrid Moschner, Rudolf Niesyto, Bernd Rüdiger Kiehn, Christel Göppe. Für Engagement im Ehrenamt: Mariann Muller Bosch (Silber), Simone Kramer, Andrea Weinell (Gold).

Nicht nur anhand der Ehrung der Sportler wurde deutlich, dass die Laaspher im vergangenen Jahr in vielen Sportarten erfolgreiche waren. Vier Kreismeistertitel, zwei Siegerlandrekorde, zwei NRW-Vizemeistertitel sowie eine Silber-, und eine Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften war beispielsweise die Bilanz der Leichtathleten, bei denen auch der Breitensport ein Aushängeschild ist, wie Ricarda Wied-Bernshausen berichtete. In zwei Gruppen trainieren die Mitglieder zwischen fünf und 21 Jahren. Ein Höhepunkt war der Panorama Run, der im Zuge der Rothaarlaufserie vom TV erstmalig in Bad Laasphe ausgetragen wurde.

Nicht nur Tag des Kinderturnens gut besucht

Die Basketball-Abteilung um Wolfgang Kopetzki-Winterhoff führt fünf Jugendteams und eine Seniorenmannschaft. Die Herrenmannschaft musste aufgrund von Verletzungen und Spielermangel zurückgezogen werden. Über starke 57 Mitglieder erfreut sich die Karate-Abteilung von Wolfram Schneider. Deutlich bemerkbar mache sich aber, dass die Anfängerkurse zwar stark besucht starten, aber viele Kinder und Jugendliche im Laufe der Zeit wieder. Aus dem aktuell laufenden Schnupperkurs erhofft man sich aber neue Mitglieder.

Die Kinderturn-Abteilung von Elsmarie Georg wird nach längerer Suche inzwischen von den neuen Übungsleiterinnen Stephanie Wunderlich und Janina Franke verstärkt. Einige Turngruppen sind nach der Corona-Pause überfüllt. Der Tag des Kinderturnens im November mit mehr als 80 Kindern war das Highlight der Abteilung.

Ehrungen erfolgreicher Sportler beim TV Laasphe 2023 Foto: Verein

Auch die Badminton-, Tischtennis- und Volleyballabteilung sind im aktiven Sportbetrieb. Der Reha-Sport wurde neben der Herzsportgruppe um die Orthopädiekurse durch Maria Espeter erweitert.

Im laufenden Jahr soll unter anderem endlich die Einweihung des Multi-Funktionsfeldes am Wabach-Bad in Angriff genommen werden. Neben dem Schüler Cup findet erneut der Panorama Run statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein