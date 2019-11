Überzeugender SKV-Nachwuchs

Schwäbisch Gmünd. Weiterer Erfolg für die Nachwuchsturner der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung! Zusammen mit den Bochumern Florian Grela und Nikita Prohorev wurden Gabriel Kiess und Niels Krämer als Team NRW-Zweite in der AK11/12 beim Deutschland Pokal der Landesturnverbände in Schwäbisch Gmünd. Dieser Wettbewerb dient zur Standortbestimmung für die Nachwuchsturner aus ganz Deutschland, die altersmäßig noch nicht an den Deutschen Jugendmeisterschaften teilnehmen können.

Am Reck zieht Sachsen-Anhalt vorbei

Nur zehn der 22 Landesturnverbände waren in der Altersklasse 11/12 in der Lage, vier Nachwuchsturner aus den beiden Jahrgängen in einer Mannschaft zu melden. Das Team NRW war als Favorit angereist, hatte es doch in gleicher bzw. ähnlicher Besetzung in den beiden vergangenen Jahren den Pokal eine Jahrgangsklasse jünger gewonnen – jeweils ausschließlich mit Nachwuchsturnern der beiden westfälischen Landesleistungsstützpunkte Bochum und Dreis-Tiefenbach. Der dritte starke SKV-Turner dieser Jahrgänge, Ruben Kupferoth, musste als Fünfter der NRW-internen Qualifikation als Einzelturner antreten, turnte bis auf das Reck einen gleichmäßig guten Wettkampf und wurde Sechster des Jahrganges 2008.

Auch die vier Mannschaftsturner mussten an verschiedenen Geräten Fehler hinnehmen. Sie lagen nach fünf Gerätdurchgängen vor Sachsen-Anhalt. Erst am Reck zogen die Jungen aus dem Bundesstützpunkt Halle/Saale am Team NRW vorbei und gewannen überraschend den Deutschland-Pokal. Aber auch der zweite Platz des Teams NRW war aller Ehren wert.

In der Einzelwertung belegten Gabriel Kiess und Niels Krämer mit 44,650 bzw. 44.550 Punkten die Plätze 24 und 25 von insgesamt 45 Startern aus ganz Deutschland. Bester in der Einzelwertung wurde Travis Pichler (Sachsen-Anhalt) mit 53,675 Punkten vor dem Bochumer Florian Grela (53,525).

Ilias Gafurow turnt in Einzelwertung AK 9/10

Mit Ilias Gafurow (TVE Dreis-Tiefenbach) nahm ein weiterer Nachwuchsturner aus der SKV-Turntalentschule in der mit 56 Startern am stärksten besetzten AK 9/10 teil. Die Einzelwertung gewann der Bochumer Nathan Skulkin. Ilias Gafurow kam nach einem nicht fehlerfreien Wettkampf auf 40,025 Punkte und damit auf Rang 46. Es war seine erste Teilnahme am Deutschland-Pokal.