Altligafußball Ü70-Kreisauswahl zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister

Bochum-Wiemelhausen. Altligafußballern aus Siegen-Wittgenstein gelingt der Hattrick bei inoffiziellen Titelkämpfen in Bochum-Wiemelhausen.

Die heimische Ü70-Fußball-Kreisauswahl holte sich bei den dritten „Inoffiziellen Deutschen Meisterschaft auf Kleinfeld“ zum dritten Mal in Folge den Titel eines Deutschen Meisters in dieser Altersklasse.

Damit schreiben die Spieler der Ü70-Altersklasse die Erfolgsgeschichte der Oldies aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein fort. Sie folgt damit der Ü65-Kreisauswahl, die 2023 ebenfalls den Deutschen Meistertitel auf dem Kleinfeld holte.

Heinz-Jürgen Busch von der SG Wattenscheid 09 hatte als Veranstalter 48 Ü70-Teams deutschlandweit zu diesem Turnier eingeladen. Vier Mannschaften waren der Einladung gefolgt. Einige Teams hatten kurzfristig absagen müssen.

Wegen des zu erwartenden schlechten Wetters wurde Spielmodus kurzfristig geändert. Es wurde auf eine Vorrunde verzichtet. Stattdessen wurde im Losverfahren die Halbfinalgegner bestimmt. Als Gegner der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein wurde die Kreisauswahl Bochum gezogen. Gegner des zweiten Halbfinals waren die Kreisauswahl Höxter und die Kreisauswahl Berg.

Wegen des Wegfalls der Vorrunde wurde die Spielzeit von zweimal acht Minuten auf zweimal 15 Minuten verlängert. Für das Endspiel und das Spiel um den dritten Platz wurde die gleiche Spielzeit festgelegt. Der Anpfiff für die Halbfinalspiele fand zeitgleich statt.

In der Partie KAW Bochum gegen KAW Siegen-Wittgenstein übernahmen die SI-WI-Spieler sofort die Initiative. Dennoch wurde gleichzeitig auf eine sichere Abwehr geachtet. Libero Wolfgang Freund schaltete sich immer wieder in die Angriffsbemühungen ein. In der sechsten Minute schloss er ein Solo zum 1:0 ab. Kurze Zeit später erhöhte Hans-Joachim Klappert auf 2:0. Noch vor dem Pausenpfiff schoss Hans-Joachim Klappert nach Vorlage von Heinz-Bernd Freund das 3:0.

Finale gegen Kreisauswahl Berg

Mit dieser deutlichen Führung konnten in der zweiten Halbzeit die Kräfte für das Endspiel geschont werden. Gösta Schild-Reinhardt erhöhte noch auf 4:0. Damit war die Endspielteilnahme für den Kreis Siegen-Wittgenstein gesichert. Das zweite Halbfinalspiel gewann die Kreisauswahl Berg gegen die Kreisauswahl Höxter nach Neunmeterschießen mit 3:2.

Wie schon im Halbfinale gegen Bochum bestimmten die Ü-70-Oldies aus Siegen-Wittgenstein das Spielgeschehen. Schon nach wenigen Minuten hatte Bernd Halbach Wolfgang Freund vor dem gegnerischen Tor freigespielt, dessen Schuss ging leider an den Außenposten. Kurze Zeit später bediente Lothar Blecher Bernd Halbach im gegnerischen Strafraum, der seine Chance zum 1:0 nutzte.

Das SI-WI-Team blieb weiter spielbestimmend. Noch vor der P pause erlief Hans Joachim Klappert einen Rückpass eines Bergers Spieler und schoss am Torwart vorbei zum 2:0. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt. Auch in der Zweiten Halbzeit dominierte die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein das Spiel und es war wiederum Hans Joachim Klappert der mit seinem vierten Tor auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Heinz-Bernd Freund mit seinem Tor zum 4:0-Endspielsieg und damit war die Titelverteidigung gelungen.

Nach dem Schlusspfiff setzte sofort Starkregen ein, dass das die Entscheidung für den geänderten Turnierablauf von den teilnehmenden Mannschaften als richtig angesehen wurde. Das Endspielergebnis von 4:0 gibt im Wesentlichen die Überlegenheit der Ü70-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein wieder.

„Wir waren heute spielerisch, technisch, taktisch und konditionell die stärkste Mannschaft. Ein großes Lob kann man nur der gesamten Mannschaft machen, weil sie mit Einsatzwille und konsequenter Umsetzung der taktischen Vorgaben brilliert hat “, kommentierte Teammanager und Interimstrainer Heinz-Bernd Freund die Leistung und den Erfolg seines Teams.

Der Titel des Deutschen Meisters wird durch einen Pokal dokumentiert, den der Verantwortliche des Veranstalters Heinz-Jürgen Busch an den Mannschaftsführer der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein Bernd Halbach im Rahmen der Siegerehrung übergab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein