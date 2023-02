TVE Netphen steht zwischen Baum und Borke

Netphen. Oberliga-Handballerinnen starten am Samstag bei der HSG Petershagen/Lahde als Fünfte in die Abstiegsrunde.

Für die Handballerinnen des TVE Netphen geht es bald ans Eingemachte, war die Vorrunde in der Oberliga letztlich nur ein Vorgeplänkel für das, was jetzt kommt, nämlich der Kampf gegen den Abstieg aus der Viertklassigkeit. Der beginnt am Samstag nach einem Heimrechttausch mit dem Auswärtsspiel bei der HSG Petershagen/Lahde im Mindener Land. Netphen hatte es hauchdünn nicht geschafft, sich wie im Vorjahr nach der Vor- für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren.

Die Abstiegsstaffel setzt sich aus insgesamt neun Mannschaften zusammen: Vier aus der Vorrundengruppe B, in der auch der TVE spielte, fünf aus der nominell etwas stärker besetzten Parallelstaffel. Alle Teams haben die Ergebnisse, die sie in der Gruppenphase gegen die ebenfalls in die Abstiegsrunde gerutschten Gegner erzielt haben, übernommen.

Uneinheitliches Bild

Dadurch ergibt sich ein zunächst uneinheitliches Tabellenbild und als Folge eine unterschiedliche Anzahl von noch zu absolvierenden Partien bis zum Saisonschluss Ende Mai, nämlich acht oder zehn.

Der TVE Netphen gewann seine Heimspiele gegen den SV Teutonia Bochum-Riemke (27:21), HC TuRa Bergkamen (27:26) und SG TuRa Halden-Herbeck (28:27), verlor aber jeweils in fremder Halle, so dass vor dem Start in die Abstiegsrunde das Konto mit 6:6 Punkten ausgeglichen ist. In der nun Entscheidungsrunde spielt Netphen nun in Hin- und Rückspielen gegen die fünf Teams aus Ostwestfalen.

Als Tabellenfünfter stehen die Johannländerinnen zurzeit zwischen Baum und Borke – bleiben sie dort, würde dies aller Voraussicht nach den Klassenerhalt bedeuten. Fakt ist, dass die Mannschaften auf den Rängen sieben bis neun absteigen müssen. Ein viertes Team, also der Abschlusssechste, müsste ins Gras beißen, falls die PSV Recklinghausen den Klassenerhalt in der 3. Liga West nicht schaffen sollte. Die Handballfrauen des Postsportverein sind zurzeit Siebter und stehen damit knapp über dem „Strich“.

„Um ganz sicher zu gehen, sollten wir mindestens Fünfter werden, am besten Vierter“, rechnet TVE-Trainer Philipp Schürhoff hoch und weiß, wie das am besten zu erreichen ist: „Ideal wäre, wenn wir gleich die beiden ersten Spiele der Abstiegsrunde für uns entscheiden, dazu auch noch das erste Heimspiel gegen den HSV Minden-Nord.“ Petershagen/Lahde und Verl sind auf dem Papier die schwächsten Gegner. Mit den erhofften beiden Siegen würden die TVE-Frauen definitiv vor den womöglich härtesten Konkurrenten aus Halden-Herbeck und Bergkamen bleiben. Kleiner Nachteil: Netphen hat in der Vorrunde gegen beide den direkten Vergleich verloren. Das wird wichtig, falls man am Saisonende punktgleich sein sollte.

Doch davon geht Philipp Schürhoff erst einmal nicht aus: „Ich hoffe, dass wir die notwendigen Punkte holen, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Der Mannschaft traue ich das auf jeden Fall zu.“ Und die Heimstärke in der Sporthalle des Gymnasiums soll auch noch zum Tragen kommen. Für die wichtigsten Wochen der Saison 2022/2023 steht Schürhoff – Stand jetzt – fast der komplette Kader zur Verfügung. Zumindest in den ersten Partien wird ihm aber mit Elena Sturm eine Stammspielerin fehlen. Die Siebenmeterspezialistin hat sich einen Nasenbeinbruch zugezogen.

