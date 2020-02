TVE Netphen setzt ein dickes Ausrufezeichen

Aldekerk. Im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Liga West haben die Handballfrauen des TVE Netphen ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und die gesamte Liga verblüfft! Netphen setzte sich völlig unerwartet mit 25:21 (11:12) beim bisherigen Spitzenreiter TV Aldekerk durch und schöpft wieder ein wenig Hoffnung, auch wenn der Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen immer noch beachtlich ist.

„Die Mannschaft hatte im Vorfeld eigentlich keine Chance, aber die hat sie genutzt“, sagte Co-Trainer Philipp Schürhoff. Als krasser Außenseiter und nach dem jüngsten Rückschlag gegen Vechta mit gedämpften Erwartungen zum Niederrhein gefahren, überzeugte der Tabellenletzte als Kollektiv, wie sich alleine schon an der Torverteilung ablesen lässt. Die Gäste ließen sich auch vom holprigen Start, als die 3:2:1-Abwehr noch Abstimmungsprobleme offenbarte, und dem knappen Rückstand (4:6, 10:12) nicht aus der Ruhe bringen.

Immer selbstbewusster

Je länger das Spiel dauerte, desto besser funktionierte die Netphener Deckungsformation. „Dies war letztlich für uns auch der Schlüssel“, berichtete Philipp Schürhoff. Der TVE ging unmittelbar nach Wiederbeginn durch zwei Tore der vorne wie hinten ganz starken Alisa Groos mit 14:12 in Führung und ließ Aldekerk nicht mehr aufschließen. Das 18:15 durch Lena Müller-Lechtenfeld bedeutete sogar den ersten Drei-Tore-Vorsprung (44.) für immer selbstbewusster werdende Netphener Frauen.

Die Überraschung nahm endgültig Konturen an, als Elena Sturm per Siebenmeter zum 22:18 traf (57.). Aldekerk, bereits in der Vorwoche unterlegen, kam aus dem Verunsicherungsmodus nicht mehr heraus, hatte längst vor der extrem guten TVA-Abwehr, hinter der Torfrau Jana Schweisfurth in der entscheidenden Phase mehrfach stark parierte, kapituliert.

TVE Netphen: S. Groos, Schweisfurth - Welsch (5), Immel, Carstens (1), Röben (1), Seiffarth, Müller-Lechtenfeld (2), Vonnahme (3), C. Kania, Sturm (3/2), A. Groos (4), Nogueira (5).