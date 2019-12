TVE Netphen feiert den ersten Sieg

Netphen. Der Bann ist gebrochen! Im elften Spiel und damit gleichbedeutend dem letzten Spiel der Hinrunde gelang den Drittliga-Handballfrauen des TVE Netphen endlich der erste Sieg. 23:17 (8:10) hieß es am Ende gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. „Für die Moral war das ein unglaublich wichtiger Sieg. Ganz egal, wie es in der Tabelle aussieht, haben sich die Mädels endlich mal für den Aufwand belohnt. Das tut einfach gut“, sagte Trainer Matthias Hoffmann.

Und doch spiegelte diese Partie die bisherige Saison der Netphenerinnen wider. Nach 20 Minuten glaubte eigentlich keiner der knapp 100 Zuschauer mehr an einen TVE- Sieg, stand es doch 10:3 für die Gäste. Bis dahin brachte der TVE keine Ruhe in sein Spiel, reihte sich Ballverlust an Ballverlust, waren Nervosität und Unruhe bis auf die Tribüne zu spüren. Bezeichnend für diese Phase waren zwei nacheinander vergebene Gegenstöße.

Gegnerische Fehler ausgenutzt

„Die ersten 20 Minuten waren nicht gut, da haben wir nahezu alles falsch gemacht" sagte Matthias Hoffmann, dessen Mannschaft aber Kampfgeist bewies. In der Folge wurde in der Abwehr zugepackt, wurden die Lücken besser geschlossen. Und peu a peu kam der TVE ran, verkürzte bis zur Pause auf 8:10. Und auch in der Halbzeitansprache schienen Matthias Hoffmann und Philipp Schürhoff die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Gastgeber machten da weiter, wo sie in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Durch Tore von Annalena Welsch und Marit Vonnahme stand es nach 33 Minuten erstmals wieder Unentschieden (10:10).

Marit Vonnahme ist mit fünf Treffern die erfolgreichste Netphener Torschützin beim Sieg gegen Düsseldorf. Foto: julian kaiser

Den Düsseldorferinnen fiel im Angriff gar nichts mehr ein. Sie machten nach und nach die Fehler, die Netphen in den ersten 20 Minuten verzeichnete. Diese Fehler nutzte der TVE nun gnadenlos aus und kam auch endlich über den Gegenstoß zum Erfolg. Dazu fruchtete der Torwartwechsel von Jana Schweisfurth auf Sarah Groos. Melina Immel, Ricarda Becker, Merle Carstens und Elena Sturm machten aus einem 11:11 eine 15:11-Führung.

Die Zuschauer staunten nicht schlecht, hatte der TVE es tatsächlich geschafft, dieses Spiel zu drehen. „Wir wussten, dass Düsseldorf immer Schwächephasen in seinem Spiel hat. Dazu hat unsere offensive Deckung nachher auch sehr funktioniert, so dass Düsseldorf keine Lösungen mehr hatte. Dazu haben wir es geschafft, bis auf die Außenpositionen im Angriff abzuräumen“, sagte Matthias Hoffmann.

Den Vorsprung gab der TVE nicht mehr aus der Hand. In der 55. Minute war es erstmals eine Sechs-Tore-Differenz (23:17), der erste Saisonsieg damit so gut wie in trockenen Tüchern. „Ich hoffe, dass jetzt der Knoten geplatzt ist“, so Matthias Hoffmann. Die letzten 40 Minuten sollten den Netphenerinnen Mut machen. Die „gewannen“ sie nämlich mit 20:7!

TVE Netphen: Schweisfurth, S. Groos - Welsch (3), Immel (3), Carstens (4), Müller-Lechtenfeld (1), Vonnahme (5), Becker (2), Sturm (4/4), A. Groos (1).