TV Freudenberg: Saisonstart frühestens im Januar

Freudenberg. Die Vermutung lag schon in der Luft, jetzt wird sie konkret und umgesetzt: Der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) wird die Saison 2020/2021 nicht in der kommenden Woche (2. Regionalliga) bzw. am zweiten November-Wochenende (für die Oberliga und tiefer) starten, sondern erneut nach hinten verschieben. Das ist die Tendenz nach der Video-Konferenz mit mehr als 170 Vereinsvertretern am Montagabend. „So schwer wie es ist, so müssen wir doch auch auf das gesellschaftliche Befinden schauen“, so WBV-Vorsitzender Uwe Plonka nach dem virtuellen Treffen.

Kleinere Ligen, einfache Runde?

Mehrere Stunden tauschte sich der Verband mit der Basis aus, hörte sich Meinungen an, gab Raum für Stellungnahmen. Und die Tendenz ist eindeutig. Eine große Mehrheit der Teilnehmer sprach sich dafür aus, die Saison zu verschieben. „Wir haben die Konferenz ja extra einberufen, um uns ein Meinungsbild einzuholen. Nach dem wollen wir uns nun natürlich auch richten“, geht Uwe Plonka davon aus, dass frühestens im Januar wieder in den Meisterschaftsbetrieb eingestiegen werden kann. Zum Jahresbeginn soll die Lage neu bewertet werden.

„Die Hoffnung ist, dass wir irgendwann im Januar wieder starten können“, so Uwe Plonka, der sich schon mit verschiedenen Liga-Modellen befasst hat: „Man könnte beispielsweise mit verkleinerten Ligen an den Start gehen und nur eine einfache Runde spielen.“ Bei dieser Variante ohne Rückspiele wäre auch ein Saisonende bis Ende Juni mit Auf- und Absteigern realisierbar. „Dann hätte jeder gegen jeden gespielt und man könnte die Tabellensituation als Indiz nehmen“, wagt Plonka einen Blick in die Zukunft.

Heikel Ben Meftah ist nicht nur Trainer des TV Freudenberg, sondern auch Team-Manager der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Foto: Tilo Wiedensohler

Der TV Freudenberg, der Verein mit der klassenhöchsten Mannschaft im Kreis Siegen-Wittgenstein, wäre in einem vorgezogenen Spiel am 8. November beim TV Bochum-Gerthe in seine erste Oberliga-Saison gestartet, doch das ist jetzt Makulatur. Trainer Heikel Ben Meftah bedauert aus rein sportlicher Sicht die erneute Saisonverschiebung: „Die Spieler werden, falls es im Januar losgehen sollte, fast ein Jahr keinen Wettkampf gehabt haben. Wir müssen aufpassen, dass der Basketball nicht in der Versenkung verschwindet. Das alles ist ernüchternd, aber klar ist, dass die Gesundheit aller im Vordergrund stehen muss.“ Sein Wunsch, gerichtet an die Adresse der Kommunalpolitik: „Sorgt dafür, dass wir wenigstens im Stand-by-Modus bleiben und weiter in der Halle trainieren dürfen.“

Team lehnt Fahrt ins Risikogebiet ab

Ob der TV Freudenberg am Mittwochabend zum nächsten Testspiel – das Wort Vorbereitungsspiel trifft es jetzt wohl nicht mehr – beim Zweit-Regionalligisten RE Baskets Schwelm antritt, liegt in der Macht der Mannschaft. „Das wird demokratisch entschieden“, so Ben Meftah. Mit einer Mehrheit hatte sich das Team bereits für die Absage des für vergangenen Samstag geplanten Freundschaftsspiels beim Landesligisten TSV Vorhalle ausgesprochen, um nicht in das Risikogebiet Hagen fahren zu müssen.

Einen neuen Trainer gibt es auch

Unabhängig von der Empfehlung bzw. Entscheidung des WBV, die Saison 2020/2021 frühestens im Januar und nach einer Neubewertung der Pandemie-Lage zu starten, wurden beim TuS Fellinghausen Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir haben entschieden, die erste Basketball-Mannschaft aus der Landesliga zurückzuziehen und in der Bezirksliga neu anzufangen“, so erster Vorsitzender Carlo Affronti, selbst aktiver Basketballer. Erste und bis dato existierende zweite TuS-Mannschaft werden vereint.

Landesliga ist „siegerlandfreie Zone“

Der Rückzug liegt nicht im Personalmangel begründet, sondern ist das Ergebnis einer Abstimmung auf einer Sitzung des Abteilungsvorstandes mit den aktiven Basketballern. „Viele Spieler sind nicht bereit, in der Landesliga in die Corona-Hotspots zu fahren“, so Carlo Affronti. In der Staffel 6 gibt es viele Vereine aus Hagen. „Wir glauben, dahingehend in der Bezirksliga besser aufgehoben zu sein“, so Affronti. Mit dem US-Amerikaner Patrick Screen gibt es auch einen neuen Trainer. Er hat den aus Studiengründen abgewanderten Felix Oswald beerbt.

Nach dem Rückzieher des TV Jahn Siegen aus sportlichen Gründen in die Bezirksliga ist die Landesliga jetzt „siegerlandfreie Zone“.