TV Freudenberg: Kuriositäten prägen gewonnenes Saisonfinale

Erfolgreiches Saisonfinale für die Oberliga-Basketballer des TV Freudenberg: Durch den 60:54 (32:34)-Sieg bei den AstroStars Bochum II verbesserte sich das Team noch auf Platz sieben und beendete die Spielzeit nach Höhen und Tiefen damit im Tabellenmittelfeld.

Die Basis für den Erfolg legte Freudenberg durch ein gutes erstes und drittes Viertel. Spielmacher Miguel Ben Meftah wurde vom Gegner zwar gut beschattet, dafür sprangen andere in die Bresche wie zum Beispiel Dominik Bretthauer, dem elf seiner 19 Punkte im ersten Viertel gelangen. Mit einer Quote von 70 Prozent zeigten sich die Flecker auch an der Freiwurflinie verbessert. Trainer Heikel Ben Meftah erlebte die zweite Halbzeit nicht mehr in der Halle, sondern im Live-Ticker außerhalb. Er hatte nach einer Intervention am Anschreibetisch von den Schiedsrichtern zwei technische Fouls kassiert, gleichbedeutend mit der Hinausstellung.

Damit nicht genug der Kuriositäten: Nach dem verspätet angepfiffenen Spiel gab es in der TVF-Kabine Ärger mit dem Hausmeister, der die Halle um Punkt 22 Uhr abschließen wollte, den Freudenbergern sogar das Duschen verweigern wollte. Weil die Gäste aber darauf bestanden, ließ der Hausmeister Polizeibeamte anrücken. „Am Ende war aber doch alles gut. Die Jungs haben noch duschen dürfen“, schmunzelte Heikel Ben Meftah. Die unterm Strich gelungene Saison wurde bis Samstagmorgen um 6 Uhr im Vereinsheim ausgiebig begossen.

TV Freudenberg: Bretthauer (19/4 Dreier), R. Ben Meftah (15/3), Wirth (10), Zwinge (6/2), M. Ben Meftah (5), Sahm (3), Knie (2), Pashalidis, Krämer, Gajewski, Reusch.

