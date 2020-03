Siegerland. Der TV Freudenberg hat einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Oberliga gemacht, denn mit dem TSV Vorhalle schüttelten die Flecker einen Konkurrenten um den zweiten Platz, der voraussichtlich zum Aufstieg berechtigt, ab.

TV Freudenberg - TSV Vorhalle 69:63 (39:36). Der Gastgeber kam im ersten Viertel gut aus den Startlöchern (5:0) und legte mit einem 14:0-Lauf einen 23:9-Vorsprung am Ende des ersten Viertels hin. Doch aus dem erhofften klaren Sieg gegen die Hagener wurde nichts. Vorhalle war im zweiten Abschnitt die bessere Mannschaft und rückte mit 10:2-Punkten in Folge bis auf drei Zähler an die Gastgeber heran.

Festival an vergebenen Freiwürfen

In Halbzeit zwei agierten beide Teams weiter auf taktisch hohem Niveau, aber äußerst mäßig von der „Linie“. Von den insgesamt 47 Freiwürfen flogen 24, also nur gut die Hälfte, durch die Reuse. Freudenberg ging mit einem dünnen 54:49-Polster ins Schlussviertel, durfte sich seiner Sache weiterhin keineswegs sicher sein, behielt in der zerfahrenen, von einem Freiwurf-Festival geprägten Schlussphase aber weiter die Oberhand. Wichtig war zum einen der „Dreier“ von Dominik Bretthauer zum 65:56. Er vertrat den nach seiner Verletzung nur kurz spielenden Distanzexperten Frederic Zwinge mit insgesamt vier „Dreiern“ sehr gut.

Endgültig befreiend war aus TVF-Sicht aber erst der erfolgreiche Fernschuss von Miguel Ben Meftah zum 68:58, der sein Punktekonto damit auf 25 Zähler aufstockte und mit Abstand bester Freudenberger Scorer war. Weil beide Teams in der Schlussminute jede Menge Freiwürfe vergaben, ging der Tabellenzweite als verdienter Sieger und nach hartem Kampf durchs Ziel.

Trainer Heikel Ben Meftah, der Sebastian Trautmann und Noah Emrich ersetzen musste, sagte: „Jetzt sind es noch fünf Spiele. Unsere Position ist solide, mehr aber auch nicht. Wir haben noch nichts erreicht, müssen deshalb gallig und hungrig bleiben.“

TV Freudenberg: M. Ben Meftah (25/1 Dreier), R. Ben Meftah (12/2), Bretthauer (12/4), Wirth (8), Lütz (7), Zwinge (3/1), Sahm (2), Rott, Schlund, Reusch, Knie, Fuß.

SKZ Nikola Tesla - TV Jahn Siegen 80:54 (58:30). Zum letzten Auswärtsspiel im Hagener Raum stand dem TV Jahn Siegen die serbische Mannschaft des SKZ Nikola Tesla gegenüber. Das Hinspiel verloren die Jahner mit acht Punkten, daher war noch eine Rechnung offen. Das Spiel begann ausgeglichen, aber in der 5. Minute netzte der Gastgeber drei Dreier in Folge ein und setzte sich durch weitere Treffer mit 14 Punkten (34:20) zur Viertelpause ab. Auch im zweiten Viertel traf Tesla weiterhin mit hoher Quote aus der Distanz, wuchs der Vorsprung auf satte 28 Punkte an. Siegen agierte in der Verteidigung zu behäbig.

Deshalb stellte Trainer Philipp Sarx auf eine 3-2-Zonenverteidigung um, die die nötige Aggressivität in die Verteidigung brachte. Das dritte Viertel gewann der TV Jahn prompt mit 15:4. Dieser Trend fand im letzten Abschnitt jedoch keine Fortsetzung, feierten die Serben einen souveränen Sieg. Siegens Kapitän Philipp Bruch resümierte: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit vergeigt. Die zweite Hälfte war ganz okay, aber offensiv muss einfach noch mehr kommen.“

TV Jahn Siegen: Bläser (21), Stricker (11), Bruch (10), Rau (5), Schenk (3), Juffa (3), Wahl (1), Trick.