TV Feudingen: Zukunft der Volleyballabteilung ist unklar

Das Sportgeschehen ist gut organisiert, ruht auf den Schultern vieler Übungsleiter und bereitet den Beteiligten viel Freude.

So viel wurde in der knapp zweistelligen Zahl an Abteilungs- und Gruppenberichten des Turnvereins 08 Feudingen deutlich, den die jeweiligen Leiter auch nutzten, um ihre Abteilung dem Rest des Vereins zu präsentieren – von der Leichtathletik über den Spielmannszug bis zur Prellball- oder Frauen-Gymnastikgruppe.

„Turnertreibstoff“

Deren Jahresbericht wurde von Karin Hackler gar im Reportage-Stil mit Farben und Klängen vorgetragen. Auch sonst zog sich wie ein roter Faden durch alle Berichte, dass die Geselligkeit ein wichtiger Faktor ist. Das gemeinsame Leid bei Trauerfällen fand ebenso Erwähnung wie Geburten, Geburtstage und Jubel-Hochzeiten. Von Brennerei-Besuchen,vom Karaoke-Singen, Albereien vor der Fotobox und vom „Turnertreibstoff“ bei den Treffen war die Rede – aber natürlich auch von Wettkampfergebnissen und Trainingsbilanzen.

Kunstturnerin Yvonne Haßler zählt zu den Aushängeschildern des TV Feudingen. Foto: Florian Runte

Sportlich am ambitioniertesten ist ohne Frage die Abteilung Gerätturnen unterwegs, die an 264 Tagen die Geräte auf- und abbaute. Hier kümmern sich 15 Übungsleiterinnen um 65 Mädchen und einen Jungen. Das Gauliga-Team krönte diese Mühen mit dem dritten Platz in der abgelaufenen Saison, wobei Yvonne Haßler als herausragende Einzelturnerin etwas hervorstach.

Turner schließen eine Lücke

Die Kernsportart, das (Gerät-)Turnen, ist 2019 sogar noch gestärkt worden. Mit einer neuen Turngruppe für vier- und fünfjährige Kinder ist die Lücke zwischen dem Mutter-Kind-Turnen und der Gerätturngruppe geschlossen worden. Die Übungsleiterinnen Sabrina Greb und Josephine Kuhli betreuen dort knapp 20 Kinder und haben sich dabei die gründliche Vermittlung der Grundtechniken und -fähigkeiten auf die Fahnen geschrieben – bis hin zum Spagat.

Wittgensteiner Kunstturn-Cup Der Kunstturn-Cup soll die Talente des TV Feudingen, TSV Aue-Wingeshausen und der Sportfreunde Birkelbach auf das Liga-Geschehen vorbereiten. Gesamtsiegerin ist Merle Birkelbach. Foto: peter kehrle

Am Ende der Hauptversammlung gab es weder Anträge noch Diskussionen unter „Verschiedenes“. Also keine Probleme und alles in Butter bei den Nullachtern?

Tanzgruppe löst sich auf

Ganz so ist es dann doch nicht. Der Bericht der Volleyballabteilung entfiel diesmal.

Ob und wie es mit ihr weitergeht, steht in den Sternen und war Thema in einer kleinen Vorstandssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung. Bereits aufgelöst ist die Tanzgruppe, bei der Matinee des Turnbezirks wird Feudingen diesmal also fehlen.

„Inside“ vom TV Feudingen bei der Tanzmatinee des Turnbezirks Wittgenstein im Jahr 2016. Foto: Florian Runte

„Aus verschiedenen Gründen“, ging die Vorsitzende Sandra Strack-Saßmannshausen zunächst nicht ins Detail und führte den Fall dann doch etwas genauer aus. „Das Thema Verbindlichkeit wird von der jüngeren Generation leider nicht bei allen ganz ernst genommen. Das gleiche Thema hatten wir jetzt auch bei der Vergabe der Jolinchen“, berichtete die Vorsitzende.

Sie schalt die Jugend: „Du fragst nach einer Entscheidung und hörst dann: ,Vielleicht‘. Mit so einer Haltung kann ich nicht viel anfangen“, sagte Strack-Saßmannshausen. „Das ist frustrierend für die, die sich in die Sache mit Herzblut reinhängen. Aber die, die hier sind, betrifft es sowieso nicht.“

Exakt 700 Mitglieder

Die Architektin wurde von der Versammlung übrigens einstimmig im Amt bestätigt. Das Gleiche galt für die Jugendwartin Lena Schmidt. Auch Kassenwartin Ute Schulz macht zwei Jahre weiter. In ihrem Kassenbericht wurde deutlich, dass der Turnverein auf einer gesunden finanziellen Basis steht. 2019 wuchsen die Rücklagen um einen mittleren vierstelligen Betrag. Leicht gesunken ist die Zahl der Mitglieder, und zwar auf exakt 700.

Ob die Volleyballabteilung, hier mit Marleen Schwarz, ein Comeback erlebt, steht in den Sternen. Foto: Florian Runte

Bekanntgegeben wurden auch die ersten feststehenden Termine für das neue Jahr. Am 7. März richtet der Verein die Hallenwettkämpfe im Rahmen des Leichtathletik-Cups Siegerland aus, am 21. Mai findet die Himmelfahrtswanderung statt und am 19. Juni der Tag des Sportabzeichens.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Zum Arbeitseinsatz bittet der Turnverein (wetterabhängig) am ersten oder zweiten Aprilwochenende beim Stadionputz sowie am 11. und 25. Juli am Festplatz im Ilsetal. Danach wird gefeiert: Am 4. August im Festzug beim Schützenfest, am 15. August beim Kartoffelbraten im Ilsetal und – abweichend vom üblichen Termin – am 13. Dezember bei der Nikolausfeier.

Klaus Tambor seit 60 Jahren im Verein

Viel Zeit nahmen bei der Jahreshauptversammlung des TV Feudingen (siehe Bericht links) die Ehrungen ein. Den größten Applaus bei der Versammlung erhielt Klaus Tambor, der mehr als die halbe Clubgeschichte erlebt hat und seit 60 Jahren zum Verein gehört. Beate Göbel erhielt die Urkunde für 50 Jahre und seit 40 Jahren im Verein sind Sigrid Kleinwächter, Uwe Bernshausen, Jens Gesper, Agnes Hoffmann, Patricia Grübener, Doris Schneider, Betina Fischer und Karin Wagener.

Seit 25 Jahren im Verein sind Marianne Härtel, Luise Homrighausen, Waltraud Menn, Christian Rothenpieler, Claudia Weber, Karsten Tambor und Christoph Wied.

Das 24. Abzeichen für Petra Haßler

Der längste Ehrungsblock war die Übergabe der Sportabzeichen, denn 67 der 700 Mitglieder absolvierten 2019 die Prüfung. Die Absolventen im Überblick:

Sportabzeichen in Gold: Marco Thönelt, Stephan Kuhli, Hand Müller, und Wolfgang Buschhaus (zum 14. Mal), Luca Weber, Jonne Heckers, Simon Thönelt, Johann Schneider, Leon-Marvin Strack, Christian Rothenpieler, Lucas Bätzel, Annette Bade, Britta Heinrich, Nadine Schneider, Susanne Müller, Patricia Grübener, Sandra Strack-Saßmannshausen, Andrea Schmidt, Sandra Scheuer (x10), Kirsten Schneider (x12), Heike Slenzka (x18), Angela Crusius (x22), Petra Haßler (x24), Ilka Niesar, Annika Slenzka, Yvonne Haßler, Kim-Denise Schmidt, Verena Heinzerling, Felina Weber, Eva Lehmann, Hanna-Sophie Beschorner, Hanna Sonneborn, Amelie Schmidt, Elisa Koujemian, Judith Rothenpieler, Antonia Spittel, Marie Kloft, Frida Müller, Lina Dietrich, Lina Rothenpieler, Alina Bätzel, Anna Schneider, Luisa Große, Marie Müller, Pia Lehmann, Katharina Höse, Zoe Abrams, Kathrin Stuchlik, Mara Müller, Fabienne Born.

Sportabzeichen in Silber: Dominik Klein, Steffen Schmidt, Bernd Rothenpieler, Jan Knoche, Tim Sonneborn, John Pfeiffer, Joshua Heckers, Alexander Kammerau, Susanne Rothenpieler, Jutta Richstein-Kloft, Anke Terlinden-Schmidt, Merle Knoche, Malin Born, Lina Born und Jamie Pfeiffer.

Sportabzeichen in Bronze: Mattes Strack und Jette Roth.