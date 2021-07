TV Eiserfeld: Rewe-Cup 2021 komplett abgesagt

Auf der Schränke fliegen in diesem Jahr beim Rewe-Cup keine Bälle. Die Turniere sind abgesagt worden.

Eiserfeld. Der Tennisverein Eiserfeld hat die Turniere um den Rewe-Cup, die ab Samstag geplant waren, kurzfristig absagen müssen.

Das größte und sportlich hochwertigste Tennisturnier im Siegerland, der Rewe-Cup des TV Eiserfeld, ist am Mittwochabend kurzfristig abgesagt worden – aus privaten Gründen, wie es hieß. Details wollten die Organisatoren nicht nennen.

Das Leistungsklassenturnier für Hobbyspieler hätte am morgigen Samstag auf der TVE-Anlage Auf der Schränke beginnen sollen. Am kommenden Donnerstag wäre das mit 6000 Euro dotierte Preisgeldturnier gestartet. Die Absage betrifft beide Wettbewerbe. Ob die Veranstaltungen in den nächsten Monaten nachgeholt werden können, steht noch nicht fest, ist wegen des engen Terminkalenders aber unwahrscheinlich.

Der ausrichtende TV Eiserfeld hatte unter größten Mühen und strengen Corona-Auflagen die Turniere im Sommer 2020 auf die Beine gestellt und war auch für die Auflage 2021 bestens vorbereitet.

