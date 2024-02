TuS Vormwald: Toller Erfolg für die M35-Mannschaft

Veilsdorf/Vormwald Nach einem schwachen Turnierstart steigert sich das Faustball-Team bei der Regionalmeisterschaft enorm - und wird dafür belohnt.

Die M35-Faustballer des TuS Vormwald haben sich durch den dritten Platz bei der Mitteldeutschen Meisterschaft in Veilsdorf (Thüringen) für die Deutsche Meisterschaft Ende März in Hamburg qualifiziert.

Die regionalen Titelkämpfe starteten in zwei Dreiergruppen. Der jeweils Erstplatzierte qualifizierte sich direkt für das Halbfinale, die Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei mussten noch eine weitere Qualifikation spielen. In der Gruppe B ging es für die Vormwalder im ersten Spiel gegen den späteren Gesamtsieger Bayer 04 Leverkusen. Die Siegerländer verloren mit 5:11, 7:11 deutlich. Die Partie gegen den TSV Bachfeld endete 1:1 (9:11, 11:8). Weil die Thüringer das bessere Ballverhältnis aufzuweisen hatten, musste der TuS Vormwald in die Qualifikationsrunde. Gegen den Zweitplatzierten der Gruppe A, SV EK Veilsdorf, setzten sich die heimischen Faustballer in einem spannenden Spiel 2:1 (11:6, 8:11, 11:5) durch und zogen ins Halbfinale ein.

Hier war erneut Leverkusen der Gegner und mit 0:2 die Endstation, auch wenn der erste Satz mit 10:12 umkämpft war. Im Spiel um Platz drei nahmen die Vormwalder Revanche, bezwangen den TSV Bachfeld mit 2:0 (11:4, 11:4) und lösten damit das DM-Ticket.

