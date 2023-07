TuS Volkholz nimmt Abschied vom Liberoposten

Volkholz. Spielertrainer Florian Hackler freut sich über eine Handvoll Neuzugänge, die sich voll mit dem TuS identifizieren.

Die abgelaufene Fußballsaison war für den TuS Volkholz eine eher schlechtere in der D-Liga 3. Sie war von personellen Problemen und einer Ergebniskrise geprägt. Jetzt steht bei dem Verein ein kleiner Umbruch an: Gleich fünf Spieler verließen den Verein.

„Abgesehen von Robin Spies waren das eher Leute, die uns nur sporadisch unterstützt haben“, erklärt Trainer Florian Hackler. Doch der weiß: „Dafür haben wir Spieler für uns gewonnen, die absolute Stammspielerqualität haben und sich auch mit dem TuS identifizieren.“ Dabei spricht der Trainer von Neuzugängen wie Dennis Dietrich, Anatolij Nam, Alexander Wunderlich oder Johannes Reitz, die allesamt bereits eine Volkholzer Vergangenheit haben und zuletzt ihr Glück bei anderen Vereinen gesucht hatten.

Kader auf 19 Spieler angewachsen

Der Kader ist laut dem Trainer auf 19 Akteure gewachsen und die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung soll stets im zweistelligen Bereich gelegen haben. Deshalb blickt Hackler vorfreudig auf die neue Spielzeit in der D-Liga: „Das wird eine Saison ohne großen Favoriten. Der Wille und die Einsatzbereitschaft werden in dieser Klasse, in der jeder jeden schlagen kann, ausschlaggebend sein und da sehe ich uns gar nicht so schlecht.“

Was in zuversichtlich stimmt, ist die hinzugewonnene Erfahrung in der Offensive gewonnen. „Dadurch wollen wir mehr Spielanteile haben und den Gegnern auf Augenhöhe unser Spiel aufzwingen.“ Auch wenn Hackler weiß, dass dieser Weg, bis diese Strategie funktioniert, weit ist, nimmt er in der Vorbereitung auch eine maßgebliche taktische Änderung vor: „Wir haben uns dazu entschieden, von einem System mit Libero auf eine Viererkette umzustellen. Ich denke, dass wir lange am Libero festgehalten haben, aber wir sind jetzt in der Lage, umzustellen. Bisher klappt das auch ganz gut.“

