Andrang an den Scheiben beim Darts-Nachmittag des TuS Volkholz.

Volkholz. Darts könnte künftig beim TuS Volkholz eine wichtige Ergänzung zur Fußball-Abteilung werden. Beim ersten Darts-Nachmittag ist viel Betrieb.

TuS Volkholz: Darts-Termin am Samstag wird zur Regel

Die Idee geb es schon seit längerem im TuS Volkholz, den Vorschlag dazu gab es erstmals bei der Jahreshauptversammlung 2016. Nun machte der Verein Nägel mit Köpfen. Er lud am vergangenen Samstag zu einem Darts-Nachmittag in die Volkholzer Turnhalle in.

„Mit der Resonanz waren wir für das erste Mal ganz zufrieden. Es waren über 20 Leute da“, berichtet Guido Roth, der das Treffen organisierte. Die Pfeilewerfer kamen nicht nur aus Volkholz selbst, sondern auch aus Bad Laasphe, Erndtebrück oder Hilchenbach. Von 16 bis 19.30 Uhr herrschte reger Betrieb an den Scheiben. „Wir werden noch zwei weitere Scheiben aufhängen“, sagt Roth. Genauer: Steeldarts-Scheiben. „Wir hatten am Samstag auch eine E-Darts-Scheibe, aber da war deutlich weniger Andrang.“

Noch Luft nach oben

Der Verein, der sich eigentlich vor allem über den Fußball definiert, will den Darts-Termin nun zu einem regelmäßigen machen. Die Treffen sind immer Samstags ab 16 Uhr geplant. „Mal sehen, ob die Leute auch kommen, wenn die Fußball-Bundesliga wieder den Betrieb aufnimmt“, ist Roth gespannt auf die weitere Entwicklung.

Luft nach oben sei allerdings auch noch. Einerseits, weil am vergangenen Samstag parallel Darts-Veranstaltungen in Fischelbach und Hainchen stattfanden, aber auch, weil noch nicht alle potenziellen Interessenten erreicht wurden: „Wir wollen jetzt weiter Werbung dafür machen.“

Nachgedacht wird auch über die Gründung einer Kindergruppe und eines Liga-Teams, wenngleich dabei die weiten Fahrten ein Problem werden könnten – sowohl in den hessischen als auch den westfälischen Gruppen sind viele Kilometer zurückzulegen.