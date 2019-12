Ferndorf. Erst eine Niederlage kassierte Zweitligist ThSV Eisenach in dieser Saison. Am Samstag versucht sich der TuS Ferndorf in Thüringen.

TuS Ferndorf vor hoher Hürde beim ThSV Eisenach

Die Schlusssirene kam einer Erlösung gleich. Der 23:19-Erfolg des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf in der Vorwoche gegen den VfL Lübeck-Schwartau war der erste Sieg der Mannschaft von Michael Lerscht nach zuvor nur zwei Unentschieden aus acht Partien. „Siege sind immer schön, aber nach einer längeren Durststrecke natürlich noch mehr“, gab Lerscht zu, der aber auch nochmal betonte, dass seine Mannschaft trotz der Sieglos-Serie nur vier schlechte Halbzeiten gespielt habe und oft nur durch Kleinigkeiten verloren habe.

Ausgelassen jubelte der TuS Ferndorf über den Sieg gegen Lübeck-Schwartau. Foto: Reinhold Becher

Erst eine Heimpleite

Wie wichtig dieser Sieg war, verdeutlicht auch ein Blick auf die restlichen Aufgaben in diesem Jahr und die Konstellationen in den anderen Hallen. Denn mit der HSG Konstanz und dem HC Elbflorenz treffen heute zwei Teams aufeinander, die unmittelbar hinter dem TuS stehen, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Konstanz in einem weiteren Kellerduell gegen Hüttenberg die nächste Chance, Ferndorf weiter unter Druck zu setzen.

Schwierige Auswärtsspiele

Und die haben mit den Auswärtsspielen am Samstag (19.30 Uhr) beim starken Aufsteiger ThSV Eisenach und dem „Weihnachtsspecial“ in der Barclaycardarena beim HSV Hamburg zwei hohe Hürden vor der Brust. Denn allein die Heimbilanz des ThSV spricht eine klare Sprache: Erst eine Niederlage kassierte der Tabellenfünfte in der Werner-Assmann Halle, schickte auch Kaliber wie TuSEM Essen und den ASV Hamm-Westfalen ohne Punkte zurück auf die Heimreise. „Das ist schon eine gute Bilanz“, lacht Michael Lerscht. Damit sein Team nach dem TuS N-Lübbecke vor gut zwei Wochen das zweite Team werden kann, das Punkte aus Thüringen entführt, wird besonders eine klare Angriffsleistung nötig sein. „Gerade zuhause haben sie ein sehr gutes Gegenstoßspiel“, weiß Lerscht, der beim Gegner einen guten Mix aus physisch starken Spielern und quirligen Mittelakteuren ausgemacht hat.

Grippewelle sucht den TuS heim

Nicht wirklich hilfreich ist da, dass die Kreuztaler derzeit von einer Grippewelle überflutet werden. Mit Magnus Neitsch, Tim Hotgenroth, Moritz Barwitzki und Tim Rüdiger waren gleich vier Akteure, davon drei Außenspieler, unter der Woche angeschlagen. Inwieweit neben den definitiv ausfallenden Marijan Basic und Jonas Müller weitere Lücken im Kader hinzukommen werden, wird sich also erst kurzfristig entscheiden.

Für Branimir Koloper ist es ein Spiel gegen die eigene Vergangenheit. Foto: Reinhold Becher

Doppelter Bundesliga-Aufstieg

Ein besonderes Spiel wird es in jedem Fall für Ferndorfs Abwehrrecken Branimir Koloper. Der 34-Jährige lief von 2011 bis 2016 für die Thüringer auf, es war seine erste Station in Deutschland. 2013 und 2015 stieg der Kroate gleich zwei Mal mit dem Verein in die Bundesliga auf, jeweils folgte aber auch der sofortige Wiederabstieg. Nach seinem Abschied ging es für den Abwehrspezialisten über Stationen in der Schweiz beim GC Amicitia Zürich und beim TuS N-Lübbecke 2017 schließlich zum TuS Ferndorf. Seitdem traf Koloper mit den Siegerländern aber nicht wieder auf seinen Ex-Verein, 2017/18 spielte der TuS noch in Liga 3, in der Vorsaison war Eisenach dann eine Klasse „drunter“. Erstmals wird es also morgen das Duell Koloper vs. Eisenach geben, das die Ferndorfer Nummer 34 natürlich am liebsten mit zwei wichtigen Punkten abschließen würde...