TuS Ferndorf: Torben Matzkens Zwischenstopp im Siegerland

Ferndorf. Wer von Berlin ins schweizerische Schaffhausen reist, der könnte im Siegerland, also nach circa halber Wegstrecke, einen lohnenden Zwischenstopp einlegen, um seine Fahrt dann fortzusetzen. Auf dieser Route bewegt sich derzeit Torben Matzken. Von den Füchsen Berlin gekommen, bleibt der Blondschopf für eine Saison beim Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf, um die Tour im Sommer nächsten Jahres fortzusetzen. Ziel ist der schweizerische Vorzeigeverein Kadetten Schaffhausen. Dort hat Torben Matzken bereits einen Anschlussvertrag unterschrieben.

Dank des Vaters schon weit gereist

Dass es den 20-Jährigen überhaupt zum Handball verschlug, hat in erster Linie etwas mit dem Beruf seines Vaters zu tun. Der ist Berufssoldat bei der Bundeswehr, Dienstgrad Oberstleutnant. „Deshalb bin ich als Kind und Jugendlicher schon viel rumgekommen“, erzählt Torben Matzken, der im belgischen Mons geboren wurde und schon in Hamburg, Paris und Brüssel gelebt hat, weil sein Vater dort berufliche Verpflichtungen hatte. Die erste Berührung mit dem Handball gab es jedoch bei der HSG Düsseldorf. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mit dem Fußball aufgehört habe“, erinnert sich Torben Matzken an seine Anfänge.

Ein erster Meilenstein in der sich langsam abzeichnenden Karriere war der berufliche Wechsel seines Vaters als Militär-Attaché nach Berlin. In der Hauptstadt kamen für den Sohnemann nur die Füchse Berlin, wohl die erste Adresse in Sachen Ausbildung von Talenten, in Frage. Mit den „Jungfüchsen“ wurde Torben Matzken Deutscher Meister, erst mit der B-Jugend, dann mit den A-Junioren, avancierte auch zum Nationalspieler. Die Entscheidung, Handball als Profession auszuüben, war da – unabhängig von den künftigen Aufgaben seines Vaters – gefallen. „Es war genau das, was ich machen wollte“, sagt Torben Matzken, der zwar Einsätze in der Bundesliga-Mannschaft bekam, aber zum Stamm der Füchse-Reserve gehörte und dort auch in der neuen Saison hätte spielen sollen.

Da kam die Anfrage vom TuS Ferndorf quasi wie gerufen. „Der Verein ist auf mich zugekommen, wollte mich haben, weil die Position im Kader ja frei geworden war“, so Torben Matzken. Gesagt, getan! Obwohl da schon klar war, dass das Siegerland für ihn nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu den Kadetten Schaffhausen sein würde, sagte er bei den Kreuztalern zu.

Seit dem Start der Vorbereitung wohnt Torben Matzken in Kredenbach, trainiert in der Stählerwiese und im Fitness-Studio. „Die Jungs und der Verein haben mich sehr gut aufgenommen“, sagt er, „ich fühle mich hier wohl.“ Das mag auch mit dem neuen Trainer Robert Andersson zu tun haben, den Torben Matzken als „absoluten Fachmann mit prominentem Namen“ kennengelernt hat.

Kein Vergleich mit seinem Vorgänger

Apropos Andersson: Dass ihm der vom TuS Ferndorf zum VfL Lübeck-Schwartau gewechselte Trainersohn Julius Lindskog-Andersson große Fußstapfen hinterlassen hat, spielt für Torben Matzken keine Rolle: „Ich kann und will mich mit ihm nicht vergleichen, weil ich ihn nie habe spielen sehen.“ Lindskog-Andersson, in der Abbruchsaison 2019/2020 zum wertvollsten Spieler der 2. Liga gewählt, gilt auf der „Mitte“ als ästhetischer Feingeist mit genialer Wurftechnik. Torben Matzken sieht sich dagegen eher als jemand, der seine Stärken im „Eins gegen eins“ hat, eben ein anderer Spielertyp.

Dennoch wird auch er daran gemessen, wie er seine Mitspieler in Szene setzen kann, denn das ist die Hauptaufgabe eines Spielgestalters. In den ersten Vorbereitungsspielen ließ sich das gut an. Dann musste Matzken wegen eines inzwischen ausgeheilten Bänderrisses im linken Fuß für einige Wochen passen, ist inzwischen aber wieder komplett fit und vor allem bereit für eine Saison, die der gesamten Mannschaft körperlich und mental alles abverlangen wird. „Ich denke, dass wir darauf aber gut vorbereitet sein werden, weil das Training sehr gut ist“, glaubt der 20-Jährige.

Obwohl der Kader im Vergleich zur Vorsaison eher knapp bemessen, dafür aber homogener ist, haben sich der „Neue“ und seine Teamkameraden ein klares und aus Matzkens Sicht auch realistisches Ziel gesetzt: „Wir wollen besser abschneiden als in den beiden vergangenen Spielzeiten.“ Da wurde der TuS Ferndorf jeweils Neunter. Und Torben Matzken, mit seinen 20 Jahren übrigens das Küken in Robert Anderssons Team, ist fest entschlossen, sich in diesem einen Jahr im Siegerland nicht nur in der bärenstarken 2. Bundesliga regelrecht durchzubeißen und sich individuell zu verbessern, sondern der ganzen TuS-Mannschaft an entscheidender Stelle zu helfen: „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“