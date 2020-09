TuS Ferndorf testet vor Zuschauern

Der TuS Ferndorf testet am Samstag gegen den Vfl Eintracht Hagen. In der „neuen“ Stählerwiese und vor Zuschauern.

Ferndorf. Am Samstag wird das erste Mal in der renovierten Dreifachhalle gespielt. 240 Zuschauer sind zugelassen.

Der TuS Ferndorf ist endlich wieder „zuhause“ angekommen. Das Testspiel am Samstag gegen den VfL Eintracht Hagen (15 Uhr) findet erstmals wieder in der eigentlichen Heimspielstätte des TuS, der Dreifachturnhalle in der Kreuztaler Stählerwiese, statt. Seit Montag ist die Halle für den Vereinssport freigegeben und der TuS durfte sich in den vergangenen Tagen schon mal an die neuen „Dimensionen“ in der Halle gewöhnen. Die neue Tribüne ist allerdings noch nicht freigegeben. Das wird vermutlich aber bereits im November der Fall sein und damit einen Monat vor dem eigentlichen Termin.

Doch damit endeten die guten Nachrichten für alle, die es mit dem TuS halten noch nicht. Das Spiel gegen Hagen darf vor 240 Zuschauern stattfinden und damit ist erstmals bei einem Heimtestspiel der Ferndorfer in diesem Jahr wieder Publikum erlaubt. Dies soll auch ein Test für den Meisterschaftsbetrieb sein, der dann in gut zwei Wochen startet. Tickets wird es aber nur vorab geben und zwar über das Online-Ticketportal des TuS Ferndorf. Eine Tageskasse wird es nicht geben und alle Fans, die ein Ticket ergattern können, müssen dieses ausgedruckt mitbringen.

Des weiteren sind die Hygiene-und Abstandsregeln einzuhalten und es gilt auch während des Spiels eine Maskenpflicht.