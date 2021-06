TuS Ferndorf: Sonderangebot für die letzten drei Heimspiele

Zu den letzten drei Heimspielen in dieser Saison sind 350 Zuschauer in der Sporthalle Stählerwiese zugelassen.

Ferndorf. Der TuS Ferndorf aus der 2. Handball-Bundesliga macht seinen Fans für die restlichen drei Heimspiele ein besonderes Ticket-Angebot.

Für die letzten drei Heimspiele der Saison 2020/2021 unterbreitet der TuS Ferndorf aus der 2. Handball-Bundesliga seinen Fans ein besonderes Angebot: Die Tickets für die Spiele gegen den Wilhelmshavener HV am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr, gegen den TV Hüttenberg am Samstag, 19. Juni, um 18.30 Uhr (das Spiel wurde um eine halbe Stunde vorverlegt) sowie gegen den TSV Bayer Dormagen am Mittwoch, 23. Juni, um 19.30 Uhr sind für zehn Euro online über Pro-Ticket zu erwerben. Dauerkarteninhaber zahlen sogar nur fünf Euro. Dieser Preis gilt auch für Schüler, Jugendliche und Schwerbehinderte.

350 Zuschauer zugelassen

Dauerkarteninhaber geben bei der Buchung das Stichwort „DK2021“ ein und legitimieren sich an der Eingangskontrolle mit ihrer Dauerkarte. Die Abwicklungsgebühren in Höhe von 3,70 Euro übernimmt erneut der TuS Ferndorf. Nach wie vor dürfen bis zu 350 Zuschauer die Spiele in der Sporthalle Stählerwiese verfolgen. Voraussetzung ist wie gehabt die vollständige Impfung, ein negativer Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf oder die nachgewiesene Genesung von einer COVID-19-Erkrankung.

Wie zuletzt kann pro Buchung nur ein Ticket erworben werden. Sollen mehrere Karten gekauft werden, muss die Buchung entsprechend oft durchgeführt werden. Dabei entstehen keine zusätzlichen Kosten. Die Ticketsysteme sind ab sofort freigeschaltet. Der Link zur Ticketbuchung: www.tus-ferndorf.de/1-mannschaft/tickets

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein