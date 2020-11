TuS Ferndorf: Sensationssieg gegen Topteam

Trotz weniger Trainingseinheiten nach der Quarantäne hat der TuS Ferndorf für eine Sensation gesorgt und Hamm bezwungen. So kam der Sieg zustande.

Kreuztal. So gut wie alles sprach vor dem Spiel gegen den TuS Ferndorf und alles für den bisherigen Co-Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen. Aber was stand gestern Abend nach den 60 Minuten auf der Anzeigetafel? Ein 27:21 (11:11)-Sieg für die Kreuztaler, die ihrem ehemaligen Trainer in Hammer Diensten, Michael Lerscht, damit die Rückkehr komplett verhagelten. Wie schon gegen Fürstenfeldbruck feierte Ferndorf damit nach Rückkehr aus der Quarantäne einen Erfolg – der gestern Abend kam allerdings einer kleinen Sensation gleich.

Ins Spiel hineingesteigert

Immerhin kam in der Sporthalle Stählerwiese ein wenig Heimspiel-Atmosphäre auf, denn das zehnköpfige Auf- und Abbaukommando durfte mit behördlicher Genehmigung „sein“ TuS-Team sogar trommelnd anfeuern – und diese akustische Unterstützung schien auch die Ferndorfer Mannschaft zu beflügeln, die die erste Halbzeit gegen den klaren Favoriten nämlich in jeglicher Beziehung ausgeglichen gestaltete. Gestützt auf einen starken Marin Durica im Tor zeigte die Abwehr die passende Dosis Aggressivität gegen den von allen Positionen wurfgewaltigen Hammer Rückraum, rückte in den meisten Fällen zum richtigen Zeitpunkt raus und sorgte damit durchaus für phasenweise Ratlosigkeit in der Offensive des Gegners, der sich auch deshalb nicht vom TuS absetzen konnte.

Jonas Faulenbach (am Ball) kam gegen Hamm nur selten zum Zug. Der Kapitän erzielte zwei Tore. Foto: Heiko Burbach

Mit wechselnden Führungen ging es durch diese ersten 30 Minuten, in denen dem Ferndorfer Angriffsspiel die Einwechslung von Julian Schneider für den jungen Torben Matzken nach rund einer Viertelstunde spürbar gut tat. „Jules“ nahm nämlich das Heft in die Hand, hielt seine Mannschaft auf Kurs. Die ging durch seinen zweiten von drei Treffern und dem herrlichen Tor von Kreisläufer Mattis Michel mit 10:9 nach vorne und verpasste in dieser Phase unmittelbar vor dem Kabinengang sogar einen deutlicheren Vorsprung, doch Julian Schneider, Jonas Faulenbach und Lucas Schneider vergaben aus guten Wurfsituationen, während die Westfalen, seit Saisonbeginn im Gegensatz zum TuS Ferndorf im Spielrhythmus, durch Jo Gerrit Genz und Fabian Huesmann das 11:10 schafften. Es war bezeichnend, dass ausgerechnet Julian Schneider, obwohl hart angegangen, noch zum 11:11 egalisierte.

Was sich in der zweiten Hälfte abspielte, damit hätten wohl die wenigsten der Wenigen gerechnet, schon gar nicht, als die Gäste nach ihrer ersten Zwei-Tore-Führung, dem 16:14 durch Jan van Boenigk, vermeintlich auf die Siegerstraße einbogen – doch Pustekuchen.

TuS Ferndorf - ASV Hamm-Westfalen 27:21 (11:11) TuS Ferndorf: Durica, Hottgenroth - Eres (5/2), Sario (n.e.), Faulenbach (2), Matzken (3), L. Schneider, M. Michel (3), Pechy (1), L. Michel, J. Schneider (3), Bornemann (8), Rüdiger (n.e.), Koloper, Weber, Rink (2). ASV Hamm-Westfalen: Storbeck, Wesermann - Genz (1), Huesmann (4), Brosch (1), Fuchs, Spiekermann (1), Fernandez, Schwabe, Südmeier (2), Krause (n.e.), Pretzewofsky, Orlowski (4), Franke (2), von Boenigk (6). Schiedsrichter: Frederic Linker/Sascha Schmidt. Zeitstrafen: TuS 4, Hamm 6. Spielfilm: 3:3 (7.), 5:6 (13.), 7:7 (18.), 10:9 (27.), 11:11 (Halbzeit), 14:16 (38.), 17:17 (42.), 23:18 (50.), 24:20 (53.), 27:21 (Ende).

Der TuS Ferndorf zog sich in dieser Phase mit unbändigem Kampf- und Teamgeist auf der kurzen Krise und drehte nach dem 15:17-Rückstand auf, allen voran Andreas Bornemann. Der Linkshänder legte seine stärkste Halbzeit hin, seitdem er für die Nordsiegerländer spielt. Vier Treffer hämmerte der Kraftprotz dem ehemaligen Erstliga-Torwart Felix Storbeck ins Netz, eins kraftvoller als das andere. Dessen Energieleistung inspirierte auch die restlichen Roten und den für Durica gekommenen Tim Hottgenroth, der eine Parade nach der anderen zeigte und Hamms Offensivleute fast zu Statisten degradierte.

Spiellaune bis zum Schluss

Weil auch die beiden Auszeiten von Lerscht nichts brachten und der TuS sich seine Spiellaune auch in der Schlussphase nicht mehr nehmen ließ, feierten die Ferndorfer am Ende sogar noch einen in der Höhe unglaublichen 27:21-Erfolg gegen ein absolutes Topteam der Liga. Vor dieser Leistung konnte man nur den Hut ziehen.