TuS Ferndorf: Quarantäne gilt bis 28. Oktober

Ferndorf. Spiel am Sonntag gegen den TSV Dormagen fällt damit aus. Erneute Corona-Testrunde fällt negativ aus.

Aus dem Lager ist des TuS Ferndorf sind positiven Nachrichten zu vernehmen. Bei der erneuten Testrunde sind alle Corona-Ergebnisse negativ ausgefallen. Trotzdem wird das Spiel am Sonntag gegen den TSV Dormagen nicht stattfinden. Die Quarantäne bleibt bis zum 28. Oktober bestehen.

Rückblick

Bei den wöchentlichen Tests der Handballer gab es am 14. Oktober ein positives Ergebnis. Das Kreisgesundheitsamt reagierte umgehend und beorderte die gesamte Mannschaft samt Trainer und Betreuerstab in häusliche Quarantäne. Somit fielen bereits die Spiele gegen den TV Emsdetten (16. Oktober) und den VfL Lübeck-Schwartau (21. Oktober) mit dem Ex-Ferndorfer und Sohn des jetzigen Trainers Julius Lindskog Andersson aus. Nun kommt mit dem Dormagen-Spiel noch ein drittes dazu, welches dann in der Vorweihnachtszeit nachgeholt wird.

Ausblick

Dem TuS drohen damit harte Wochen im Dezember. Doch nicht nur das: Bei Ende der Quarantäne am 28. Oktober hat der TuS nur zwei Tage Zeit, um sich auf das nächste Spiele gegen den TuS Fürstenfeldbruck am nächsten Samstag (19.30 Uhr) vorzubereiten. Zwei Wochen hat der Verein dann quasi nur aus dem Homeoffice trainiert. Die Auswirkungen des fehlenden Trainings werden wohl erst beim Spiel ersichtlich sein können.

Ein Problem, dass sich mittlerweile durch nahezu die gesamte 2. Bundesliga zieht. Mehrere Vereine haben positive Corona-Fälle in ihren Reihen. Dazu gibt es stets unterschiedliche Anweisungen der verschiedenen Gesundheitsämter. Die HBL ist sich dieser Lage bewusst. Wie genau bei sich bei häufenden Spielausfällen die Terminlage verschiebt, ist noch nicht absehbar.