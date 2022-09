TuS Ferndorf peilt gegen „Eulen“ fünften Saisonsieg an

Ferndorf. Bein Handball-Handball-Drittligist empfängt am Samstag HSG Friesenheim-Hochdorf II.

Für Nicht-Insider des Handballsports ist der Name HSG Friesenheim-Hochdorf II mal wieder eine unbekannte Größe. Doch wer in der Kreuztaler Stählerwiese seit Jahren die Spiele des TuS Ferndorf besucht, ist natürlich im Bilde und weiß, dass am Samstag (19 Uhr) zum dritten Ferndorfer Drittliga-Heimspiel in Serie die Nachwuchs-Mannschaft der aus der 2. Bundesliga bekannten „Eulen“ aus Ludwigshafen anreist.

Für den Nachwuchs ist bei den „Eulen“ die Spielgemeinschaft aus TSG Friesenheim und TV Hochdorf zuständig, da ein Team des Nachwuchs-Leistungszentrums der „Eulen“ im Männer-Handball nicht auflaufen darf. Ganz schön kompliziert also, was sich die Funktionäre so einfallen lassen.

Nun, einfacher dürfte auch den Ferndorfern das Unterfangen, den fünften Saisonsieg im fünften Ligaspiel einzufahren auch nicht fallen, auch wenn bislang nach dem Zweitliga-Abstieg alles nach Plan gelaufen ist. Jeder Gegner, der in der Stählerwiese auftritt, will dem Favoriten ein Bein stellen und ist auch durch die zu erwartende Kulisse voll motiviert.

Dazu passt das Vorhaben der Ferndorfer, die „1000 zu knacken“, wie es der für die Medienarbeit beim TuS zuständige Roger Becker ausdrückt. Zuschauerzahlen, von denen Gegner wie der aus der Pfalz nur träumen können.

„Eulen“ mit 5:1-Abwehrformation

Taktisch wird sich TuS-Trainer Robert Andersson gegen die Ludwigshafener etwas einfallen lassen müssen. „Die Abwehr tritt in 5:1-Formation an“, hat er aus Beobachtungen entnommen. „Das ist wieder was Neues, was da auf uns zukommt.“ Und natürlich ist es auch die eigene Defensivarbeit, die den Ferndorfer Coach umtreibt. Er nimmt es zwar einigermaßen gelassen hin, dass zum Beispiel am vergangenen Samstag gegen den Tabellenletzten DJK Waldbüttelborn 30 Gegentore eingefangen wurden.

„Mir ist es lieber, wenn wir 30 Gegentore kriegen und gleichzeitig mehr als 40 machen, als 20 selbst zu werfen und 21 zu kassieren“, schmunzelt der Schwede, der natürlich nicht verschweigt, dass eine 30er-Gegentor-Quote nicht in seinem Sinne sein kann. „Da haben wir natürlich Redebedarf - auch mit den Torhütern“, so Andersson, „die sicher acht, neun Bälle mehr halten können.“ An eine flexiblere Arbeit im Angriff denkt der Trainer aber auch, sieht er zu viel Verantwortung für die halbrechte Position. „Das Umschaltspiel“, lobt er, „wird allmählich besser, „aber über die halblinke Schiene muss noch mehr kommen.“ Wert legt Andersson darauf, stetig Verbesserungen bei seiner jungen Mannschaft zu sehen: „Wir wollen uns in allen Belangen kontinuierlich steigern.“

Das ist dem Team in den bisherigen vier Saisonspielen ganz ordentlich gelungen. Mehr als die gesammelten acht Punkte waren daraus nun mal nicht zu holen. Insofern gibt es keinen Grund zur großartigen Manöverkritik, zumal sich der Kader für diesen Samstagabend nicht verändern wird.

Sorgen bereitete in dieser Woche der Rücken von Flügelspieler Paul Schikora. Am Mittwoch musste er eine Trainingseinheit „sausen“ lassen. Doch war das eine Vorsichtsmaßnahme, so dass Schikora mit von der Partie sein kann.

Gleiche Besetzung, eine Partie gegen einen großen Unbekannten, gute Stimmung im Team nach vier Startsiegen in der neuen Umgebung und der große Rückhalt der Zuschauer. Dem nächsten Heimsieg des TuS Ferndorf steht also nichts im Wege - außer der handballerischen Unbekümmertheit einer gut ausgebildeten Nachwuchs-Mannschaft, die auf Rang elf steht.

