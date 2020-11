TuS Ferndorf muss wieder in Quarantäne

Der TuS Ferndorf muss nach nur einer Woche im Training erneut für 14 Tage in Quarantäne. Das gab der Handball-Zweitligist am Nachmittag in einer virtuellen Pressekonferenz bekannt. Die Geschäftsführung des Handball-Zweitligisten teilte mit, dass es am Montag bei der obligatorischen Reihenuntersuchung der Mannschaft einen positiven Corona-Test gegeben habe. Der Spieler ist sofort separiert worden. Der zweite Test am Donnerstag ist dann negativ ausgefallen. Es sei das selbe Ergebnis heraus gekommen, wie vor dem Spiel am vergangenen Samstag gegen den TuS Fürstenfeldbruck.

Zwei Spiele fallen aus

Doch das Kreis-Gesundheitsamt schickte die Ferndorfer erneut in Klausur, rückwirkend vom 2. November bis einschließlich 16. November. Bittere Folge für das Team von Trainer Robert Andersson: Die Spiele am Samstagabend in Dormagen und eine Woche später in Kreuztal gegen Wilhelmshaven fallen aus.

„Das Gesundheitsamt erkennt den negativen Test nicht an, sondern beruft sich auf den schwach positiven Test am Montag. Das können wir nicht nachvollziehen“, erklärte Ferndorfs Geschäftsführer Dirk Stenger. Auch das Hygiene-Konzept des Vereins habe nicht zu einem Umdenken geführt.

Kontakt nur per Email

Erst am 18. - nur zwei Tage nach dem Ende er Quarantäne-Zeit, kann es demnach für den TuS gegen den ASV Hamm-Westfalen weiter gehen. „Das ist ein riesiger Wettbewerbs-Nachteil für uns“, so Dirk Stenger. Und der sportliche Leiter Mirza Sijaric fügt hinzu: „Wir wissen Stand heute noch nicht, wie wir das alles nachholen sollen.“

Als eine „krass ungerechte Behandlung im Vergleich zu anderen Vorfällen im Profi-Sport“ bezeichnete Dirk Stenger die Maßnahme des Gesundheitsamts, das mit dem TuS ausschließlich per Email korrespondiert habe. „Alle Versuche, telefonischen Kontakt aufzunehmen, sind gescheitert.

Landrat und KSB-Chef

Stenger führt die Beispiele aus der vergangenen Woche vom TBV Lemgo und dem TuS Fürstenfeldbruck oder aus der Fußball-Bundesliga an, wo nach einem negativen Testergebnis der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden durfte.

Eingeschaltet hatten die Ferndorfer auch den Vorsitzenden des Kreissportbundes, Ottmar Haardt, der aber an der Entscheidung auch nichts zu ändern vermochte. Auch über Landrat Andreas Müller hatte man den Versuch gestartet, möglicherweise Einfluss auf das Amt ausüben zu können. Aber auch über diese Schiene ergab sich keine positive Nachricht für die Handballer.

Rechtliche Schritte gegen die vom Gesundheitsamt verordnete Maßnahme werde der TuS aber, so Stenger, nicht einleiten.