TuS Ferndorf: Linkshänder verlängert seinen Vertrag

Ferndorf Marvin Mundus bleibt dem TuS Ferndorf über die laufende Saison hinaus erhalten. Und zwar gleich für zwei Jahre.

Rückraumspieler Marvin Mundus (Foto) bleibt dem Handball-Drittligisten TuS Ferndorf auch nach dem Ende der laufenden Saison erhalten. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. „Ich freue mich, weiterhin für den TuS Ferndorf auf der Platte zu stehen. Ich fühle mich hier sehr wohl und werde alles geben, um gemeinsam mit dem Team und unseren Fans auch in Zukunft erfolgreich zu sein“, so Marvin Mundus. Der Linkshänder spielt seit der Saison 2022/23 bei den Nordsiegerländern. Hier war er mit 148 Toren der erfolgreichste Ferndorfer Torschütze in der regulären Saison. „Marvin ist spielerisch und menschlich ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns bestmöglich weiterentwickeln kann“, sagt Mirza Sijaric, der sportliche Leiter und Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH.

