TuS Ferndorf: Linkshänder verlängert seinen Vertrag

Kreuztal Ein wichtiger Rückraum- und Abwehrspieler mit einer starken „linken Klebe“ bleibt dem Drittligisten noch länger erhalten.

Wenn er in einem Heimspiel mal wieder eingenetzt hat, bricht es aus Hallensprecher Kai Brückmann heraus: „Tooor durch den Vollstrecker - Fabiaaaan Hecker....“ Nun, dieser Spruch wird über die laufende Saison hinaus durch die Sporthalle Stählerwiese dröhnen, denn Fabian Hecker hat seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten TuS Ferndorf verlängert - und das gleich für zwei Jahre.

Der 2,02 m lange Linkshänder ist mittlerweile zu einer festen Größe im Team von Trainer Ceven Klatt gereift. „Fabian hat sich im Angriff und vor allem auch in der Abwehr zu einem wichtigen Baustein entwickelt. Daher sind wir froh, dass er seinen Kontrakt beim uns verlängert hat“, sagte Mirza Sijaric, Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH. „Team, Umfeld und Fans - es passt in Ferndorf einfach für mich. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre mit dem TuS, denn wir haben gemeinsame Ziele, die ich mit der Mannschaft erreichen möchte“, so Fabian Hecker.

Der 26-jährige Schalksmühler war zu Beginn der Saison 2022/2023 von den SGSH Dragons ins Siegerland gewechselt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein