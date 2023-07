TuS Ferndorf: Kreisläufer Nikita Pliuto kommt aus Wetzlar

Ferndorf. Der TuS Ferndorf reagiert damit auch auf die Verletzungen von Mattis Michel und Valentino Duvancic.

Der TuS Ferndorf hat mit Nikita Pliuto einen Kreisläufer von der HSG Wetzlar verpflichtet. Der 1,97 m große und 113 kg schwere Spieler aus Belarus hat für ein Jahr unterschrieben und erhält zudem ein Zweitspielrecht für die HSG Wetzlar.

In Melsungen ausgebildet

Der 22-Jährige ist sowohl für die Abwehr als auch für den Angriff eingeplant und wird gemeinsam mit Kapitän Mattis Michel und Valentino Duvancic am Kreis agieren. Beide bisherigen Kreisläufer hatten sich in der Rückrunde der vergangenen Saison verletzt. Duvancic droht mit seinen Rückenproblemen (u.a. Bandscheibenvorfall) längerfristig auszufallen.

Pliuto ist belarussischer Staatsbürger, wurde aber in Deutschland geboren und lebt seitdem hier. Seine handballerische Ausbildung erhielt der Rechtshänder bei der MT Melsungen. Er spielte zuletzt für die HSG Wetzlar in der 1. Liga. „Nikita wird uns spielerisch und körperlich verstärken. Er gibt uns weitere Optionen“, so Mirza Sijaric, Geschäftsführer der TuS Handball GmbH.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein