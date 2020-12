TuS Ferndorf: Im "Weihnachtsspiel" die Trendwende einleiten

In Eisenach (Szene mit Josip Eres) verlor Ferndorf am vergangenen Mittwoch mit 24:28. Am zweiten Weihnachtstag kommt der EHC Elbflorenz nach Kreuztal.

Kreuztal. Am "Boxing day" in der 2.Handball-Bundesliga wartet auf den TuS Ferndorf der HC Elbflorenz 2006. Eine Steigerung ist notwendig.

Wir rekapitulieren: Heute vor genau einem Jahr, am zweiten Weihnachtstag 2019, feierte der TuS Ferndorf mit seine rund 150 mitgereisten Fans einen seiner bislang schönsten Siege in der 2. Handball-Bundesliga. Ferndorf gewann das „Weihnachtsspiel“ beim HSV Hamburg vor fast 9000 Zuschauern in der Barclaycard-Arena nach einer restlos überzeugenden Leistung mit 24:20 – und das übrigens fünf Tage nach dem 30:25-Sieg in Eisenach. In Hamburg warfen Jonas Faulenbach (7), Julius Lindskog-Andersson (6) und Patrick Weber (3) zusammen zwei Drittel aller TuS-Tore.

Gegensätze

Heute, ein Jahr später? Am „Boxing day“ der 2. Handball-Bundesliga genießt Ferndorf Heimrecht, bekommt es ab 17 Uhr mit dem zweiten Elbe-Club der Liga, dem HC Elbflorenz 2006 aus Dresden, zu tun. Die Zuschauerkulisse wird das krasse Gegenteil zu der in Hamburg sein, denn sie wird bei annähernd null liegen. Dem weihnachtlichen Treiben in der Sporthalle Stählerwiese ging für Ferndorf ebenfalls das Gastspiel in Eisenach voraus, doch wurde das am Mittwoch mit 24:28 verloren. Und: Alle drei Matchwinner vom 26.12.2019 fehlen diesmal.

Gäste mit viel Selbstvertrauen

Mithin könnte es also durchaus positivere Vorzeichen für die Nordsiegerländer in ihrem vorletzten Spiel 2020 geben, zumal der Gegner nicht von Pappe ist. Di Handballer aus der sächsischen Landeshauptstadt haben sich im vorderen Mittelfeld häuslich niedergelassen, kommen also mit viel Selbstvertrauen nach Kreuztal. Aus einer kompakten Mannschaft ragen Ex-Bundesliga-Spieler Jonas Thümmler als Abwehrchef und treffsicherer Kreisläufer sowie mit dem litauischen Nationalspieler Mindaugas Dumicius und Sebastian Greß die beiden Rückraumspieler auf den Halbpositionen heraus.

Die "Halben" müssen sich steigern

Gutes Stichwort: Was eine der Dresdener Stärken, ist momentan die größte Ferndorfer Schwäche. Die fehlende Durchschlagskraft des Angriffs, vor allem der zweiten Reihe, begünstigte die zuletzt drei Niederlagen in Folge. Vor allem in Eisenach sah sich Mittelmann Torben Matzken zu oft auf sich alleine gestellt, fehlte die Unterstützung von den Nebenleuten, die eine ganz schwachen Tag erwischt hatten. Deshalb wird es heute wichtig sein, dass ein Andreas Bornemann, ein Lucas Schneider und Toni Sario (trotz guten Beginns in Eisenach) endlich mal wieder das zeigen, was sie wirklich leisten können. Diese „einfachen“ Toren aus neun, zehn Metern werden dringend gebraucht, um eine Trendwende einzuleiten. „Dresden bevorzugt eine tief stehende 6:0-Deckung“, weiß Ferndorfs Trainer Robert Andersson, „dafür braucht es Lösungen.“

Puhl, Durica oder Hottgenroth?

Die werden ein Jonas Faulenbach und Patrick Weber nicht liefern können, denn beide stehen wegen ihrer Verletzungen weiterhin nicht zur Verfügung. In Eisenach feierte Torwart Lucas Puhl gegen Spielende ein rund 15minütiges Comeback. Ob er gegen Elbflorenz schon früher oder sogar von Beginn an eine Option sein wird, entscheidet Andersson kurzfristig. Er hat mit Tim Hottgenroth und Marin Durica, die zuletzt durchaus gute Leistungen zeigten und für die Niederlagen nicht verantwortlich gemacht werden konnten, zwei gleichwertige Keeper zur Verfügung.

PS: Zuschauer sind – wie gehabt – auch zum Weihnachtsspiel gegen den HC Elbflorenz 2006 nicht zugelassen.