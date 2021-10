TuS Ferndorf: Geschäftsführer Huxoll hat sich verabschiedet

Ferndorf. Nach rund 100 Tagen im Amt hat sich Maximilian Huxoll als erster hauptamtlicher Geschäftsführer des TuS Ferndorf schon wieder verabschiedet.

Der TuS Ferndorf kommt nicht zur Ruhe. Ist die sportliche Situation in der 2. Handball-Bundesliga mit vier Niederlagen aus vier Spielen nicht schon brenzlig genug, gab es am Dienstag die nächste Hiobsbotschaft zu verkraften: Der Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH, Maximilian Huxoll, verlässt den Siegerländer Verein vorzeitig, und zwar aus „persönlichen Gründen“, wie der Verein mitteilte. Der gebürtige Lemgoer hatte erst am 1. Juli dieses Jahres seine Arbeit in Ferndorf als erster hauptamtlicher Geschäftsführer aufgenommen. Er war vom FC Carl-Zeiss Jena ins Siegerland gekommen.

Ihre Wege trennen sich schon wieder: Axel Körver (links) und Maximilia Huxoll. Foto: heiko burbach

„Es ist sehr schade, dass Max uns nach nur drei Monaten wieder verlässt. Wir hätten gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet, können seine Entscheidung aber absolut nachvollziehen und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute“, bedauert Ferndorfs Aufsichtsratsvorsitzender Axel Körver den Abschied Huxolls.

Zunächst werden die beiden Vorgänger von Maximilian Huxoll, Mirza Sijaric und Dirk Stenger, kommissarisch die Führung der TuS Ferndorf Handball GmbH übernehmen und dabei vom ehemaligen und langjährigen Geschäftsführer Frank Böcking unterstützt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein