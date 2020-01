TuS Ferndorf: Freier Verkauf für Gummersbach-Spiel läuft

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat heute mit dem öffentlichen Verkauf der Tickets für das Heimspiel am 3. April (19.30 Uhr) gegen den VfL Gummersbach in der Gummersbacher Schwalbe-Arena begonnen. Seit dem 20. Januar gab es die Karten bereits in der TuS-Geschäftsstelle zu erwerben, gestern wurde dann auch der Online-Verkauf freigeschaltet. „Wir hatten auch schon vorher einen großen Zulauf, besonders für die Haupttribünen“, freute sich Geschäftsstellenleiter Julian Schneider. So sind auf den beiden Geraden, auf die auch die Dauerkarten umgebucht wurden, bereits keine zusammenhängenden Plätze mehr erhältlich, nur einige Resttickets sind in den Preiskategorien 1 und 2 noch verfügbar. In den Ecken (Kategorie 3) und hinter den Toren (Kategorie 4) sind dagegen noch ausreichend Sitzplätze verfügbar, auch Stehplätze (Kategorie 5) gibt es natürlich noch in großer Anzahl. Insgesamt sind, Stand heute, 13 Uhr, bereits gut 1700 Tickets, inklusive der Dauerkarten, vergriffen. Insgesamt finden maximal 4132 Zuschauer in der Arena Platz.