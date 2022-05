TuS Ferndorf: Ex-Profi wird Assistent der Geschäftsführung

Ferndorf. Ein 34-facher Bundesligaspieler beginnt am 1. Juli seinen Job als Assistent der Geschäftsführung bei der TuS Ferndorf Handball GmbH.

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf arbeitet auch außerhalb des sportlichen Bereichs an seiner Weiterentwicklung. Zum 1. Juli wird Sebastian Schöneseiffen Assistent der beiden Geschäftsführer Mirza Sijaric und Dirk Stenger.

Der 25-Jährige gebürtige Bonner steht unmittelbar vor dem Abschluss seines Studiums im Bereich Sportbusiness-Management an der IST Hochschule für Management. Sebastian Schöneseiffen kam 2012 im Alter von 15 Jahren zur Handball-Akademie des VfL Gummersbach, schaffte 2014 den Sprung in den Profikader der Oberbergischen und absolvierte bis 2018 insgesamt 34 Bundesligaspiele. Mehrere schwere Verletzungen verhinderten seine hoffnungsvolle Karriere als Handballprofi, sodass er sich in der Folgezeit auf sein Studium konzentrierte.

Klarer Blick auf Herausforderungen

„Wir sind froh, mit Sebastian einen jungen Mann gefunden zu haben, der aus dem Handball kommt und sich in den höchsten deutschen Ligen sehr gut auskennt. Er hat einen klaren Blick auf die Herausforderungen der Zukunft und wird gemeinsam mit uns an der Weiterentwicklung des TuS Ferndorf arbeiten. Sebastian hat den Verein in den vergangenen Wochen bereits kennengelernt und wird sich gemeinsam mit uns zunächst der Kaderplanung und dem Sponsoring widmen,“ freuen sich die beiden Geschäftsführer Mirza Sijaric und Dirk Stenger auf den Zugang im Ferndorfer Management.

Bereits gutes Netzwerk

Auch Aufsichtsratschef Axel Körver äußerte sich sehr zufrieden zum Einstieg von Sebastian Schöneseiffen in die TuS Ferndorf Handball GmbH: „Sebastian hat trotz seines jungen Alters bereits ein gutes Netzwerk im Handball aufgebaut, das er mit unserer Unterstützung ausbauen wird. Er wird Mirza und Dirk, die beide beruflich stark gefordert sind, wertvolle Unterstützung leisten und sich in alle Bereiche der Handball GmbH einarbeiten.“

„Ich bin dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung dankbar für die Chance und das mir entgegengebrachte Vertrauen, hier die ersten Schritte im Management eines Bundesligavereins zu gehen. Die Gespräche haben mich schnell davon überzeugt, dass dies genau der richtige Einstieg ins Berufsleben nach meinem Studium sein wird. In den vergangenen Wochen habe ich mehrere TuS-Spiele in der Stählerwiese erlebt und bereits viele wertvolle Eindrücke sammeln können. Der TuS Ferndorf ist ein starker Verein in der Region, hat ein großartiges Umfeld sowie eine begeisterungsfähige Fangemeinde“, sagt Sebastian Schöneseiffen und blickt auf spannende Aufgaben.

