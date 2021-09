TuS Ferndorf: Es gibt noch jede Menge Arbeit

Ferndorf. Der TuS Ferndorf aus der 2. Handball-Bundesliga hat den Saisonauftakt verpatzt. Die Niederlage gegen Hagen zeigte die Schwachpunkte auf.

Der erste Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga ist absolviert, und der Blick auf so manches Ergebnis lässt die Vermutung zu, dass das eine ganz verrückte Saison werden könnte. Eisenach gewinnt in Bietigheim, Emsdetten in Dresden, Hüttenberg deutlich bei Erstliga-Absteiger TV Hüttenberg. Ja, in dieser Liga scheint nichts vorhersehbar. Ob sich dieser Eindruck verfestigt oder es zum Auftakt nur ganz normale Irrungen und Wirrungen gab, werden die nächsten Spieltage zeigen.

Zu den Geschlagenen und Enttäuschten gehörte auch der TuS Ferndorf. Lieber hätte man das DHB-Pokalspiel vor gut zwei Wochen in Hagen verloren und dafür die Punktspielrevanche am Samstagabend, zumal vor nach 560 Tagen mal wieder voll besetzter Sporthalle Stählerwiese gewonnen und wäre mit Rückenwind ins nächste Derby am Samstag nach Hüttenberg gefahren.

Doch diesen Wunsch zerstörte ein Gegner, der sich stärker präsentierte als noch im Pokalduell und seine Ambitionen untermauerte, einen sicheren Mittelfeldplatz zu schaffen. Da möchte auch der TuS Ferndorf am Ende landen, doch dafür muss es der Mannschaft gelingen, im Angriff auch gegen eine offensiver postierte Deckungsformation – wie sie Hagen in der zweiten Halbzeit praktizierte – Lösungen zu haben. Umgekehrt gilt dies auch für die Abwehr, die im Spielverlauf kein Rezept fand gegen die starken Hagener Distanzschützen. Ergo: Trainer Robert Andersson hat mit dieser jungen, neuformierten Mannschaft noch jede Menge Arbeit vor sich.