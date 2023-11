TuS Ferndorf: Erst am Ende wird‘s dann deutlich

Dutenhofen Der TuS Ferndorf hat sein Auswärtsspiel bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II am Ende noch deutlich mit 31:26 (16:14) gewonnen.

Für den TuS Ferndorf geht die ungeschlagene Reise durch die 3. Handball-Liga Süd-West weiter. Auch die von Trainer Ceven Klatt befürchtete schwierige Aufgabe bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II nahmen die Nordsiegerländer letztlich souverän, siegten am Samstagabend vor 200 Zuschauern in der Sporthalle Dutenhofen 31:26 (16:14). Die zehn unentwegt ihre Trommeln bearbeitenden „Füchse“ aus dem Ferndorfer Fanclub - 60 waren insgesamt angereist - hatten ihren Teil zum gelungenen Abend beigetragen. Die leicht angeschlagenen Daniel Hideg, Paul Schikora, Valentino Ducanciv und Torhüter Jonas Wilde wurden geschont.

„Ich bin froh, dass wir die Partie hinter uns gebracht haben“, so der Coach nach den 60 Minuten im Wetzlarer Osten, wo die junge Mannschaft des Gastgebers 50 Minuten lang einen guten Kampf gegen die mannschaftlich geschlossener agierenden Ferndorfer lieferten, die Partie offen hielten und immer wieder durch gutes Passspiel in der Offensive zu gefallen wussten.

Hatten die Dutenhofener in der Anfangsphase versucht, durch ein etwas wildes Abwehrverhalten in der sehr offenen 3:3-Deckung den Angriffsschwung des TuS zu bremsen, hatte der TuS schnell die Schwachstellen dieses Abwehrverbandes offengelegt. Mit dem 8:4 nach 12 Minuten durch den vierten leichten Treffer von Mattis Michel, der am Kreis ungedeckt zum Zuge kam, musste HSG-Trainer Axel Spandau reagieren, seine Mannen zur 6:0-Variante an den Kreis beordern. Schnell waren sie dann auch wieder auf zwei Tore herangekommen. Und als der starke Leon Boczkowski zum 8:10 verkürzte (19.) blieb die Partie bis weit in die zweite Hälfte hinein eine enge Angelegenheit.

Drei Minuten nach der Pause war mit dem 16:16 durch Noel Hoepfner der Gleichstand erreicht, und es schien, als könnten die Gastgeber die Partie sogar kippen. Auch das 19:19 durch Linksaußen und Trainersohn Phil Spandau nach 39 Minuten beweist, dass das Youngster-Team der HSG Wetzlar auf Augenhöhe war, sich nicht abschütteln ließ. Vor allem von den Außenbahnen, links über Spandau und rechts über Colin Simon kamen die Dutenhofener immer wieder zu ihren Toren. Lucas Puhl, der leicht an der linken Hand angeschlagen die 60 Minuten zwischen den Pfosten durchhielt, konnte sich dabei kaum in Szene setzen.

„Wir haben dem Gegner absichtlich die Räume auf den Flügeln gelassen“, erklärte Ceven Klatt die oft freie Bahn über links und rechts. „Das Zentrum wollten wir dicht machen.“ Der kleine Boczkowski setzte sich jedoch gerade dort immer wieder in Szene, was seine acht Treffer aus der Mitte belegen. Bis zur 45. Minute und dem 21. Treffer der Hessen durch den 21-jährigen Wirbelwind ging die Dutenhofener Rechnung auf. Kurz zuvor war ihr Halblinker Lukas Grümbel nach einer Attacke gegen den Kopf des zum Tempogegenstoß durchgestarteten Marko Karaula mit der Roten Karte unter die Dusche geschickt worden. Fortan fehlte Boczkowski wertvolle Unterstützung im Angriff, und allmählich erlahmte sein Tordrang. Die Folge: Mit dem 27:24 in der 50. Minute durch Josip Eres waren die Ferndorfer auf dem Weg, den Gegener abzuschütteln, den deutlich anzumerkenden Kräfteverschleiß auszunutzen.

Der im zweiten Durchgang auffällige Karaula zum 29:24 (57.) und Nikita Pliuto eine Minute später zum 30:24 sorgten endlich für klare Verhältnisse. Der Rest war Formsache. „Es war dann schon eine reife Leistung der Mannschaft“, blickte Ceven Klatt auf die 60 Minuten zurück. Sie hatte die Warnung des Trainers vor spielstarken, gut ausgebildeten Gastgebern ernst genommen und die Partie letztlich souverän nach Hause gebracht. Die Kunde vom Krefelder Remis bei der HSG Hanau (33:33) tat ein übriges, um die kurze Busfahrt zurück über die A45 zu einer angenehmen Sache zu machen. Dass sich der Rangdritte Rodgau Nieder-Roden in eigener Halle eine deftige Schlappe gegen den Longerischer SC einfing (29:39), passte Ceven Klatt indes gar nicht. „Die kommen nächste Woche zu uns mit Schaum vor dem Mund...“

HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - TuS Ferndorf 26:31 (14:16)

Dutehofen-Münchholzhausen: Göbner, Böhne; Gümbel (3), Hoepfner (1), Lindenstruth (2), Spandau (7/2), Weimer, Lauer, Simon (5), Rettemeier, Geffert, Boczkowski (8).

Ferndorf: Puhl; Eres (7/1), Karaula (2), da Rocha Viana (1), Fanger (1), Michel (7), Pliuto (3), Mundus (2), Kevic (4), Hecker (4).

Schiedsrichter: Hägele, Schmid-Denzinger.

Rote Karte: Gümbel (Dutenhofen/M.) wegen Foulspiels (41.).

Zuschauer: 200.

