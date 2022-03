TuS Ferndorf: Entfesselte erste Halbzeit Basis für den Sieg

Kreuztal. Der TuS Ferndorf ist weiter auf einem guten Weg. Beim 33:24 gegen den TV Emsdetten ist die erste Halbzeit die Basis für den Sieg.

Der TuS Ferndorf hat sich am Samstagabend endgültig zurückgemeldet und nach dem klaren 29:19-Sieg in Hagen mit dem restlos überzeugend herausgespielten 33:24 (17:9)-Erfolg gegen den TV Emsdetten sogar den letzten Tabellenplatz verlassen.

Vor 750 Zuschauern in der erstmals in dieser Saison ausverkauften Sporthalle Stählerwiese legten die Kreuztaler auch ohne die verletzten oder die wegen positiver Coronatests fehlenden Cracks die beste Halbzeit in dieser Saison ein, spielten sich nach dem 4:4 zu Beginn in einen 20-minütigen Rausch, dem der Gegner aus dem Münsterland wenig bis nichts entgegenzusetzen hatte. Die Basis für diese entfesselte Phase war die Abwehr, in der um jeden Zentimeter Boden gekämpft wurde, jeden für den anderen einstand und fast alle Löcher gestopft wurden. Emotionen pur!

Im Abschluss zwar nicht sehr effektiv, aber als Passgeber ganz stark: Niklas Diebel. Foto: Carsten Loos

Und dann war da ja auch noch Lucas Puhl. Der Ferndorfer Torhüter erwischte schon wieder einen Sahnetag, hatte bereits nach gut 20 Minuten acht Paraden in seiner persönlichen Statistik und brachte Emsdettens Angreifer beinahe zur Verzweiflung. Von 4:4 setzte sich Ferndorf durch Tore von Josip Eres (2), Valentino Duvancic und Rutger ten Velde auf 9:4 (18.) ab, beim 11:5 durch einen frecher Eres-Lupfer war der Vorsprung sogar auf sechs Tore angewachsen. Zur Halbzeit hieß es sogar 17:9 für die Kreuztaler, denen so gut wie alles gelungen war.

Acht Tore Vorsprung zur Pause – da sollte doch alles klar sein. Aber: Man erinnere sich als Hinspiel. Da ging der TuS mit einem Vier-Tore-Polster in die Kabine, verlor die zweite Hälfte mit 10:22 und ging als geschlagener Verlierer aus der Emshalle. Dieses Drama wiederholte sich im Rückspiel nicht. Zwar machte der Gast in Hälfte zwei einiges besser, kämpfte sich jetzt auch in die Partie, doch wusste Ferndorf immer eine passende Antwort.

Neun Minuten vor dem Ende hatte sich Emsdetten auf fünf Tore (20:25) herangepirscht, schien Morgenluft zu wittern, doch an diesem Abend war gegen die Ferndorfer Dynamik und Kampfkraft kein Kraut gewachsen. Eine bezeichnende Szene: Julian Schneider, der auf der Spielmacherposition inzwischen die klare Nummer eins ist, schnappte sich den Ball, stach durch die Emsdettener Deckung, rauschte bei seiner erfolgreichen Einzelaktion in die Bande, rappelte sich sofort wieder auf, um zu versuchen, den nächsten Emsdettener Angriff abzuwehren.

Endgültig alle Zweifel am TuS-Sieg räumte Valentino Duvancic mit zwei Treffern zum 30:23 aus. Der Rest war aus TuS-Sicht eine leichte Übung, die ihm 33:24-Endstand mündete. Und so hatten die „Roten“ die zweite Halbzeit sogar noch knapp gewonnen.

Beste TuS-Torschützen waren Rutger ten Velde (7/2), Josip Eres (6/2) und Valentino Duvancic (5).