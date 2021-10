TuS Ferndorf: Die Zeit zum Handeln naht

Ferndorf. Ein Sieg aus sechs Spielen, in Rostock ein schwacher Angriff - bei Handball-Zweitligist TuS Ferndorf scheint die Zeit zum Handeln näher zu rücken.

Nur ein Sieg in den ersten sechs Spielen sind für Handball-Zweitligist TuS Ferndorf nicht nur angesichts eines nach weitaus mehr Punkten „riechenden“ Auftaktprogramms eine ernüchternde Ausbeute, schrillen nach dem 20:25 in Rostock die Alarmglocken. Den Rückenwind nach dem Brustlöser gegen Dessau-Roßlau konnte die Mannschaft nicht nutzen, wirkte sie in vielen Phasen nervös, leistete sie sich im Angriff viele technische Fehler, gepaart mit einer schwachen Wurfquote. Diese unheilvolle Symbiose hatte wenig bis nichts mit dem Fehlen von Jonas Faulenbach zu tun.

Die Leistung, die Punktebilanz und die Perspektive – viele dicke Brocken kommen erst noch – dürften die Sportliche Leitung stärker denn je ins Grübeln bringen. Fakt ist, dass die jungen Leute wie Simon Strakeljahn oder Jörn Persson, die zweifellos Talent mitbringen, für das Stahlbad 2. Bundesliga noch nicht reif genug sind. Da nicht absehbar ist, wie lange ihr Entwicklungsprozess hin zu einem Strategiespieler von Format dauert, muss eine Nachverpflichtung ins Kalkül gezogen werden. Die Zeit zum Handeln naht, sollten die Ergebnisse weiter ausbleiben.

