TuS Ferndorf: Die Abwehr macht wieder den Unterschied

Wermelskirchen Der Spitzenreiter gestattet den Bergischen Panthern in deren Halle nur 18 Tore. Deshalb reicht eine durchschnittliche Angriffsleistung.

Die Pflicht erfüllt, keinen Schönheitspreis gewonnen, aber die schwierige Aufgabe bei den Bergischen Panthern dann doch gut gemeistert – Handball-Drittligist TuS Ferndorf ist nach dem verdient 25:18 (11:10)-Erfolg im Oberbergischen weiter auf Meisterkurs in der Staffel Süd-West und in Richtung Aufstiegs-Playoffs. „Es war eine engagierte Abwehrleistung, die wieder die Basis für den Sieg war“, fasste Trainer Ceven Klatt die Vorstellung an seiner ehemaligen Wirkungsstätte als Panther-Spieler zusammen.

In der zweiten Halbzeit war auch die Chancenverwertung besser, und wir haben bei sieben gegen sechs sehr gute Lösungen gefunden. Ceven Klatt - Trainer des TuS Ferndorf

Der Tabellenführer trat in der Sporthalle Schwanen in Wermelskirchen quasi mit seinem letzten Aufgebot an, fehlten doch mit Marvin Mundus, Alexander Reimann (beide verletzt), Fabian Hecker und Nikita Pliuto (beide erkrankt) vier Stammspieler. Aufgefüllt wurde der ausgedünnte Kader durch Konstantin Kasch und Linus Michel. Klatt griff angesichts der Tatsache, keinen klassischen rechten Rückraumspieler dabei zu haben, zunächst auf die Variante mit Josip Eres auf dieser Position zurück, um dort einen Linkshänder platzieren zu können. Den rechten Flügel besetzte Paul Schikora. Das Angriffsspiel ankurbeln sollten Janko Kevic, Daniel Hideg und später auch Julius Fanger. Doch durfte es angesichts dieser Improvisation auf der rechten Flanke nicht verwundern, dass sich der Liga-Erste in der Offensive enorm schwer tat und viel dazu beitrug, dass sich Panther-Torhüter Robin Eigenbrod immer öfter auszeichnen durfte, viele Ferndorfer Freistellungen entschärfte. Nur zehn Feldtreffer in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sprachen Bände. Nach einer „Auszeit“ reagierte Klatt, beorderte Rechtshänder Hideg in den rechten Rückraum. Fortan lief es im TuS-Angriff etwas flüssiger.

Vor einem Jonas Wilde zunächst in Normal-, später in Galaform baute sich eine sehr flexible, trotzdem zupackende Deckung auf, in der Mattis Michel die Sonderaufgabe übernahm, den bislang erfolgreichsten Panther-Torschützen in dieser Saison, Jonas Kämper, zu bewachen. Eine gelungene Maßnahme. Aber: Auch eine 11:8-Führung gab dem Favoriten keine Sicherheit, zeigten die Panther wieder ihre Krallen und verkürzten bis zur Pause auf 10:11.

Julius Fanger wird hier von zwei Panthern in die Zange genommen. Foto: Lutz Großmann / WP

Es blieb auch nach dem Seitenwechsel zunächst eine enge Kiste mit leichten Vorteilen für die von zehn Trommlern der „Ferndorfer Füchsen“ und weiteren Schlachtenbummlern lautstark unterstützten Gäste. Als die Panther zum 14:14 egalisiert und Janko Kevic, der quasi durchspielen musste, einen Siebenmeter vergeben hatte, deutete noch nichts auf einen am Ende solch klaren Ferndorfer Sieg hin.

Umso wichtiger waren in dieser Phase neben der weiter starken Abwehr, die immer wieder mit offensiven Schritten nach vorne störte und den vermehrten Paraden von Jonas Wilde die folgenden Tore von Paul Schikora und Julius Fanger zum 16:14. Schikora, der am Freitagabend eine mehr als ordentliche Leistung zeigte, stockte zum 18:15 auf (48.), Mattis Michel legte vom „Punkt“ das 19:15 nach. Spätestens mit dem 20:15 von Valentino Duvancic nach Zucker-Pass von Kevic war das Spiel für den Spitzenreiter entschieden, den Panthern die letzten Zähne gezogen.

„In der zweiten Halbzeit war auch die Chancenverwertung besser, und wir haben bei sieben gegen sechs sehr gute Lösungen gefunden“, freute sich Ceven Klatt neben der kämpferisch starken Leistung auch über spielerische Akzente, die sein Mini-Kader dann doch noch gesetzt hatte.

TuS Ferndorf: Puhl, Wilde - Eres (1/1), Viana (3), Fanger (3), M. Michel (2/1), Hideg (4), Kasch, L. Michel, Kevic (2/1), Schikora (5), Duvancic (5).

Schiedsrichter: Staszak/Walter.

Zuschauer: 320.

Zeitstrafen: Panther 0, Ferndorf 4.

Rote Karte: Timo Blum (23./Foulspiel).

