TuS Ferndorf: Der „Neue“ braucht Glück und Unterstützung

Ferndorf. Auf Maximilian Huxoll wartet eine reizvolle Aufgabe. Um die zu meistern, muss er in der „Familie“ ankommen und braucht deren Unterstützung.

Wenn Maximilian Huxoll am Donnerstag bei der TuS Ferndorf Handball GmbH als erster hauptamtlicher Geschäftsführer in der Abteilungsgeschichte einsteigt - sein erster Arbeitstag ist nächsten Montag - , sollten alle, die es mit der Zweitliga-Profimannschaft halten, dem „Neuen“ in ihrer Familie viel Glück wünschen und auf Vorschusslorbeeren verzichten.

Huxoll ist jung, wirkt ebenso dynamisch wie sympathisch und steckt voller Tatendrang, so der erste Eindruck. Letztlich wird er aber an seiner Arbeit, besser gesagt an den Ergebnissen seiner Arbeit, gemessen. Mögliche Resultate werden nicht ad hoc erkennbar sein, braucht der gebürtige Ostwestfale sicherlich eine gewisse Einarbeitungs- und Eingewöhnungszeit. Der „Druck“ wird in den nächsten Jahren aber zunehmen, denn Ziel des Vereins bzw. der von einem Aufsichtsrat kontrollierten GmbH muss es sein, die gesamten Strukturen weiter zu professionalisieren, sich damit den meisten anderen Zweitligisten anzugleichen oder anzunähern.

Der TuS Ferndorf will, ja muss, auf diesem Gebiet raus aus der „Abstiegszone“. Das funktioniert nur mit einer Hauptamtlichkeit in der Geschäftsführung.