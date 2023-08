TuS Ferndorf: Der Anspruch muss hoch sein

Ferndorf. Die gute Vorbereitung lässt einiges erwarten. Das sorgt aber auch schon für Erfolgsdruck.

Zwischen 150 und 350 Zuschauer bei den Testspielen in eigener Halle sind ein klarer Beweis: Die Anhänger des TuS Ferndorf sind längst schon wieder heiß auf Handball und die unvergleichliche Stimmung in der Sporthalle Stählerwiese.

Am Samstag geht es los. Die HG Saarlouis wird ein dickes Brett sein, aber nach den Eindrücken in den meisten Testspielen muss der Anspruch ein Auftaktsieg sein. Alles andere wäre gleich ein Stimmungsdämpfer. Die Philosophie des neuen Trainers Ceven Klatt orientiert sich an einer starken Deckung und guten Torhütern, doch verspricht er bei Ballbesitz auch attraktiven Tempo-Handball. Mit Janko Kevic hat der Verein einen Mann verpflichtet, der mit seiner Klasse und Routine gegen unterschiedliche Abwehrformationen die Lösungen findet, die in manchen Spielen der vergangenen Saison vermisst wurden.

Der TuS Ferndorf wird sich mit der auch hoch gehandelten HSG Krefeld Niederrhein und dem Vorjahres-Staffelsieger HSG Hanau einen Dreikampf um die begehrten Plätze liefern und das bessere Ende für sich haben, wenn die Leistungsträger gesund bleiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein