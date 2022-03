TuS Ferndorf: Das ausgesendete Signal ist eindeutig

Kreuztal. Der überzeugende Sieg gegen Emsdetten sorgt bei Handball-Zweitligist TuS Ferndorf für gute Stimmung. Dies gilt aber nicht für alle Fans.

Es war nach langer Zeit mal wieder richtig voll in der Sporthalle Stählerwiese, so voll wie noch nie in dieser Saison bei den Heimspielen des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf. 750 Zuschauer – mehr dürfen nach den aktuellen Corona-Regeln nicht rein – erinnerten beim 33:24-Sieg des TuS gegen den TV Emsdetten an die legendäre, den Gegner Furcht einflößende Atmosphäre in der „Hölle Stählerwiese“. Vor allem die neue Kopftribüne D war am Samstag sehr gut besetzt.

Die Fans hatten sich genau das richtige Spiel ausgesucht, denn „ihr“ TuS Ferndorf legte eine der besten Leistungen in dieser Saison auf das Parkett, obwohl die Vorzeichen mit insgesamt sechs Ausfällen keineswegs gut standen. Aber: Der Rest des Teams rückte dafür umso dichter zusammen. Einer, der schon immer sein letztes Hemd für den TuS Ferndorf gegeben hat, ist Andreas Bornemann. Bei seinem Comeback nach rund dreimonatiger Verletzungspause ließ sich „Borne“ auch nicht von drei Fehlwürfen zu Beginn verunsichern. Als der künftige Hammer zum 4:3 getroffen und er auf der Gegenseite den nächsten Emsdettener Wurf geblockt hatte, brach es aus ihm heraus, stachelte er mit seinem Gefühlsausbruch die gesamte Abwehrkette an.

Funke springt über

Die herausragende Arbeit der Deckung in der ersten Halbzeit und die hohe Emotionalität über 60 Minuten waren die wichtigsten Faktoren für den Sieg, mit dem der TuS Ferndorf im sich langsam zuspitzenden Abstiegskampf auch ein Signal an die Konkurrenz aussendet: Wir sind wieder da!

Weil der Funke auch auf die Tribünen übergesprungen war, dankte die Mannschaft den Zuschauern für deren Unterstützung diesmal besonders ausgiebig. Der Fanclub „Ferndorfer Füchse“, der dem Team seit mehr als 20 Jahren in Heim- und Auswärtsspielen die Treue hält, fühlte sich allerdings nicht ausreichend von den Protagonisten gewürdigt. Schon seit einiger Zeit beklagen die „Füchse“ eine gewisse „Entfremdung“ von Teilen der Mannschaft, die bei den Anhängern für Verdruss sorgt und als Konsequenz dazu geführt hat, dass die „Füchse“ in dieser Saison nur bei zwei Auswärtsspielen dabei waren. Jetzt soll das Problem, wie zu hören war, im Mannschaftskreis diskutiert und gelöst werden.