Ferndorf. Am Donnerstag steht der TuS Ferndorf in der Hamburger Barclaycard-Arena vor einer ganz besonderen Herausforderung.

TuS Ferndorf beim HSV Hamburg auf ganz großer Bühne

Andrea Berg, Silbermond, Adel Tawil und die Ehrlich Brothers. Das ist nur ein kleiner Auszug aus der Liste der Acts, die in der Hamburger Barclaycard-Arena im Januar 2020 stattfinden. Am Donnerstag (17 Uhr) tritt jedoch erstmal der Handball-Zweitligist TuS Ferndorf in der gut 13.000 Zuschauer fassenden Multifunktionshalle gegen den HSV Hamburg an. „Wir haben richtig Bock auf das Spiel. Das ist für uns natürlich etwas Besonderes“, erklärte Ferndorfs Trainer Michael Lerscht und schiebt hinterher: „Wenn man an Weihnachten schon auswärts ran muss, dann immerhin in dieser Form.“ Bis zur Insolvenz, dem Rückzug aus dem Spielbetrieb und dem damit verbundenen Neuanfang in der 3. Liga im Jahr 2016 absolvierten die HSV-Handballer alle ihre Heimspiele in der Arena, ansonsten war dort, ebenfalls bis 2016, die Eishockeymannschaft der Hamburg Freezers beheimatet.

Zuletzt durfte der TuS Ferndorf endlich wieder jubeln. Foto: reinhold Becher

Shows, Konzerte und Final Four

Mittlerweile wird die Halle, die sich in unmittelbarer Nähe zum Volksparkstadion befindet, in erster Linie für Shows und Konzerte genutzt. Und ab und zu eben auch noch für Handball. Neben dem Final Four des DHB-Pokals kehrt der HSV, meistens einmal pro Saison, an seine alte Heimstätte zurück, die an die alten Erfolge der Hansestädter zurückdenken lässt. In der ersten Drittliga-Saison 2016/17 stellte man gegen DHK Flensborg mit über 7000 Zuschauer einen neuen Rekord für die Drittklassigkeit auf, in der Vorsaison trat man gegen die HSG Nordhorn-Lingen, da die eigentliche Halle an diesem Termin nicht zur Verfügung stand, und am 23. Dezember gegen TuSEM Essen auf ganz großer Bühne an. 9702 Besucher bedeuteten damals einen neuen Rekord für die 2. Handball-Bundesliga. Und auch in diesem Jahr gibt es also wieder ein „Weihnachtsspecial“ – gegen den TuS Ferndorf.

Kein Training am Heiligabend

An das Hinspiel gegen den HSV Hamburg hat der TuS keine guten Erinnerungen. Foto: Reinhold Becher

Die Siegerländer bekamen für den heutigen Heiligabend von ihrem Trainer frei, morgen geht es dann noch einmal in der heimischen Stählerwiese auf das Parkett, bevor der Bus erst am Donnerstagvormittag in Richtung Norden losrollen wird. Trainieren wird der TuS vor Ort allerdings nicht mehr. „Die Halle ist ja nicht wirklich anders. Das Spielfeld ist genauso groß wie immer. Es werden nur halt ein paar Zuschauer mehr da sein“, lacht Lerscht. Auch aus Ferndorf werden zwei Busse in der Hansestadt erwartet. „Auch wenn sie natürlich klar in der Unterzahl sein werden, wollen wir darauf Energie ziehen“, blickt Lerscht auf die erhoffte Unterstützung.

Stolz auf die Abgeklärtheit

Insgesamt hat sich die Lage beim TuS mit den beiden Siegen gegen Lübeck-Schwartau und beim ThSV Eisenach etwas entspannt, trotz weiterhin nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz Druck vom Kessel genommen. „Wir können ohne Druck nach Hamburg fahren, die Jungs sollen Spaß am Handballspielen haben“, fordert Lerscht, dem in Eisenach besonders die Tatsache gefiel, dass sein Team auch in einer kritischen Phase, in der die Gastgeber wieder herankamen, dem Druck von Gegner und Publikum stand hielt und den Sieg mit nach Hause nahm. Eine gewisse Abgeklärtheit also, die in vielen Spielen zuvor gefehlt hatte. „Das ist ein großer Punkt, den wir in der Ansprache nachher lobend hervorgestellt haben“, so Lerscht. Und diese Abgeklärtheit wird sein Team auch in Hamburg brauchen, um dem Druck auf ganz großer Bühne stand zu halten...