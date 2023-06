TuS Ferndorf: Der Andersson-Nachfolger steht fest

Ferndorf. Der neue Mann auf der Kommandobrücke hat als Spieler eine Ferndorfer Vergangenheit.

Der TuS Ferndorf hat die Suche nach einem neuen Trainer abgeschlossen. Ceven Klatt übernimmt zur kommenden Saison den Posten des Cheftrainers und folgt damit auf Robert Andersson, den es nach drei Jahren zurück in seine Heimat Schweden zieht. Für Ceven Klatt ist der Wechsel zum TuS Ferndorf eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 39-Jährige trug in den Jahren 2009 bis 2011 als Kreisläufer das Trikot der Nordsiegerländer. Ab der kommenden Spielzeit bildet er gemeinsam mit Co-Trainer Jannis Michel das neue Trainerteam.

„Ich kenne den TuS Ferndorf noch bestens aus meiner aktiven Zeit. Das engagierte Umfeld und die großartigen Fans machen die Identität des TuS aus. Ich bin dankbar, ab sofort ein Teil davon zu sein und werde alles dafür geben, mit meiner Mannschaft die Ziele des Vereins in der Zukunft zu erreichen“, so Klatt zu seinem Wechsel ins Siegerland.

Aufstieg mit den Rhein Vikings

Der Geschäftsführer des TuS Ferndorf, Mirza Sijaric, ist glücklich über die Verpflichtung des neuen Cheftrainers: „Mit Ceven bekommen wir einen engagierten und trotz seines noch jungen Alters erfahrenen Trainer, der auch menschlich zum TuS Ferndorf passt.“

Ceven Klatt wurde 1983 in Brandenburg geboren. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Düsseldorf. Mit 20 Jahren wechselte der Kreisläufer zum LTV Wuppertal, spielte dann beim TuS Wermelskirchen und kam anschließend zum TuS Ferndorf. Beim Neusser HV, später HC Rhein Vikings, war er zunächst als spielender Co-Trainer, dann ab 2016 als Cheftrainer im Einsatz. Im Jahr 2018 gelang ihm mit den Vikings der Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga. Nach seiner Zeit in Neuss wurde Klatt 2019 Cheftrainer bei der DJK Rimpar Wölfe (heute Wölfe Würzburg), wurde dort aber im Mai 2021, wenige Wochen vor dem Saisonende, freigestellt, weil er bereits im Januar 2021 ein Angebot von den Eulen Ludwigshafen erhalten hatte. Am 1. Juli 2021 übernahm Klatt den Bundesliga-Absteiger. Dort endete im April 2022 seine Trainer-Ägide nach vier Niederlagen in Folge vorzeitig.

Ceven Klatt ist verheiratet und zweifacher Familienvater.

