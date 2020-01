Eine Woche vor dem ersten Punktspiel gegen Essen ist der TuS Ferndorf in guter Form, ringt Erstligist HSG Wetzlar in Neunkirchen ein 27:27 ab.

TuS Ferndorf: Achtungserfolg gegen Erstligist HSG Wetzlar

Neunkirchen. Wenn das, was die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf, da am Samstagabend im letzten Vorbereitungsspiel gegen den Bundesligisten HSG Wetzlar über weite Strecken einer munteren Partie ablieferte, der Maßstab für die Liga sein sollte, dann können sich die TuS-Fans auf eine schöne und erfolgreiche restliche Serie freuen. Eine Woche vor Wiederaufnahme der Meisterschaft gegen das Schwergewicht TuSEM Essen jedenfalls zeigten die Kreuztaler in der mit fast 600 Zuschauern ausverkauften Rassberg-Sporthalle in Neunkirchen dem Favoriten beim 27:27 (17:14)-Unentschieden die Stirn – abgesehen von einer Schwächephase Mitte der zweiten Halbzeit.

Zeitweise mit siebtem Feldspieler

„Wir haben alles auf ein breiteres Fundament gestellt und in vielen Phasen sehr gut gespielt“, zog TuS-Trainer Michael Lerscht ein positives Fazit dieses Härtetests gegen einen gestandenen Erstligisten, der allerdings ohne seine fünf EM-Auswahlspieler antrat. Auf der anderen Seite fehlten bei Ferndorf Stratege Marijan Basic (Achillessehne) und Rückraum-Shooter Patrick Weber (Bandscheibe).

Durfte mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein: Ferndorfs Trainer Michael Lerscht. Foto: Reinhold Becher

Trotzdem nutzte Lerscht die Gelegenheit, zwischen der gewohnten 6:0-Deckung und der seltener praktizierten 5:1-Abwehr zu wechseln und probierte er es im Angriff zeitweise mit einem zweiten Kreisläufer als siebtem Feldspieler – der war Abwehrchef Branimir Koloper, der sich im Sturm eher deplatziert fühlt, gegen Wetzlar aber ein Tor, einen herrlichen Heber zum 17:14-Halbzeitstand, erzielte und dafür regelrecht abgefeiert wurde.

Weltklasse-Paraden von Marin Durica

„Branko“ rundete mit diesem Tor eine nahezu perfekte erste Halbzeit des TuS Ferndorf ab. Dies sah auch Julian Schneider so: „Wir haben uns in der Abwehr sehr gut bewegt, halten einen starken Erstligisten bei 14 Toren. Das war richtig gut.“ Genauso wichtig waren aber auch die starken Angriffsaktionen, meist ausgelöst durch Regisseur Julius Lindskog Andersson, der in Halbzeit eins vier Feldtore beisteuerte und weitere vorbereitete. Der knappe Vorsprung wuchs bis zum Wechsel sogar auf drei Treffer und war auch deshalb verdient, weil die Hessen bis dahin einen wenig inspirierten Eindruck hinterlassen hatten. „So dürfen wir uns nicht präsentieren“, kritisierte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.

Nun, die verbale Abreibung von Trainer Kai Wandschneider in der Kabine verfehlte zunächst ihre Wirkung. Vielmehr setzte sich Ferndorf in einer weiteren Phase des Spielrauschs auf 22:16 (38.) ab, wurde sogar ein bisschen Handball gezaubert. Es benötigte schon eine erneute Auszeit Wandschneiders, um den Ferndorfer Lauf zu stoppen und seine Mannschaft irgendwie wieder in die Spur zu setzen. Zumindest das gelang aus HSG-Sicht, weil vor allem Lenny Rubin aus der Distanz und Maximilian Holst von Linksaußen trafen. Dagegen warf Ferndorf elf Minuten kein Tor, scheiterte ein ums andere Mal an Torwart Till Klimpke.

Torwart Marin Durica pariert in der Schlussphase beim Stand von 26:27 diesen Siebenmeter von Maximilian Holst. Foto: Reinhold Becher

So wurde aus dem 22:16 ein 23:24 – nach 51 Minuten die erste Führung des Favoriten, der beim 27:25 mit einem blauen Auge davonzukommen schien. Doch da gab es ja noch Marin Durica. Zur zweiten Halbzeit für den ebenfalls guten Lucas Puhl eingewechselt, wehrte der Kroate nach dem 26:27 von Magnus Neitsch nicht nur den Holst-Siebenmeter ab, sondern fuhr er, als Mattis Michel vom „Punkt“ inzwischen zum 27:27 ausgeglichen hatte, beim finalen Wurf von Alexander Feld sein linkes Bein aus und verhinderte die Niederlage. Die wäre auch nicht verdient gewesen...

TuS Ferndorf: Puhl, Durica - Faulenbach (3), L. Schneider (3), Michel (3/2), Neitsch (2), Wicklein (1), J. Schneider, Barwitzki (2), Bornemann (2), Rüdiger (2), Lindskog Andersson (6/2), Koloper (1), Rink (2).

Wetzlar: Ivanisevic, Klimpke - Feld (3), Weber, Mirkulovski (1), Torbrügge, Weissgerber (2/1), Frend Öfors (4), Holst (6), Waldgenbach, Forsell-Shefvert (2), Rubin (5), Lindskog (1), Cavor (3).

Spielfilm: 2:0 (3.), 4:2 (8.), 7:5 (12.), 8:8 (17.), 11:10 (20.), 13:13 (26.), 17:14 (Halbzeit), 22:16 (38.), 22:21 (47.), 23:24 (51.), 25:27 (57.), 27:27 (Ende).