TuS Erndtebrück wird sensationell Hallenkreismeister

Geisweid. (thw) Die B-Kunioren-Kicker des TuS Erndtebrück errangen gestern Nachmittag in der Dreifach-Sporthalle am Schießberg den Kreismeistertitel und spielen nun am 9. Februar bei der Futsal-Westfalenmeisterschaft in Beckum mit. Im Endspiel des Turniers, das von der Jugendabteilung des SV Setzen in enger Kooperation mit dem heimischen Fußballkreis ausgerichtet wurde, setzte sich der A-Ligist TuS Erndtebrück mit 3:1 gegen den Westfalenligisten Sportfreunde Siegen durch und nahm den Siegerpokal aus den Händen des Kreisjugendausschuss-Vorsitzenden Karl-Hermann „Kalli“ Münker (FC Hilchenbach) entgegennehmen.

Das Spiel um den dritten Platz endete mit einem deutlichen 3:0-Erfolg des 1. FC Dautenbach gegen den FC Hilchenbach. Im Halbfinale brillierte der spätere Turniersieger aus dem Wittgensteiner Land mit 4:1 gegen den 1. FC Dautenbach, ebenfalls wenig Mühe hatten die Leimbachtal-Kicker beim 3:1 gegen den FC Hilchenbach. Seine einzige Niederlage musste der Turniersieger TuS Erndtebrück mit einem 1:4 gegen Fortuna Freudenberg hinnehmen. „Das war ein Warnschuss zur rechten Zeit“, schmunzelte Trainer Andreas Galwas, der das Team mit seinem „Co“ Alexander Rylkin coachte.

Ein „gutes Niveau“ bekamen die Zuschauer laut Münker geboten. „Wir haben typischen Futsal gesehen, schnell und technisch stark. Die Spiele der elf Mannschaften waren fair, aber kampfbetont.“ Die Schiedsrichter Nicolas Riedel (TSV Siegen) und Nico Thielmann (Siegener SC) waren durchaus gefordert. Der Eiserfelder Torwart Fynn-Luca Ebener sah nach einem harten Einsteigen die Rote Karte. Steven Benner und Marvin Dietrich (beide Sportfreunde Eichen/Krombach) wurden mit Gelb-Rot im Spiel gegen den Lokalrivalen FC Hilchenbach (1:2) des Feldes verwiesen und Trainer Lars Grisse musste wegen Meckerns während dieses hitzigen Duells den Innenraum verlassen. Ebenfalls die Gelb-Rote Karte sah SFS-Akteur Eren Lotz – wegen Wechselfehlern.

JSG Neunkirchen/Salchendorf fehlt unentschuldigt

„Sechs Hallen-Kreismeisterschaften vorzubereiten sind schon eine große Herausforderung“, so Münker. Gerade für die Hallensuche und das Erstellen der Spiele müsse schon einige Zeit aufgewendet werden. Daher dankte er SV-Setzen-Jugendleiter Ralf Edelmann für die erneut perfekte Zusammenarbeit.

Der SV Setzen richte bereits seit einigen Jahren immer wieder Kreis-Endturniere aus, wusste Edelmann zu berichten. Keinen guten Eindruck bei den Organisatoren hinterließ die JSG Neunkirchen/Salchendorf, die unentschuldigt dem Turnier fernblieb.