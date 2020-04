TuS Erndtebrück: William Wolzenburg rückt ins Oberliga-Team

Erndtebrück. Beim TuS Erndtebrück verlängern vier Jungspunde ihren Vertrag. Aus der Jugend der Sportfreunde Siegen schnappt sich der TuS ein großes Talent.

Noch einen Tick weiter als bei der zweiten Mannschaften sind die Planungen für den Oberliga-Kader des TuS Erndtebrück gediehen. Nach Manfredas Ruzgis haben aus dem bestehenden Kader nun auch Mats Birkelbach, Murtadha Kalaf Jebur, Maximilian Schneider und Erlon Sallauka ihre Verträge beim TuS Erndtebrück verlängert – alle vier gehören der Kategorie U21 an.

Linus Stahl (rechts) verstärkt den TuS Erndtebrück. Foto: Rene Traut

Während Schneider und Sallauka bereits häufig zum Einsatz kamen, kamen Birkelbach und Jebur in Summe nur zu drei Kurzeinsätzen in der Oberliga. Insofern war eine Verlängerung bei ihnen keine Selbstverständlichkeit. „Wir freuen uns sehr über diese Entscheidungen unserer hungrigen und vor allem talentierten Akteure, die sich trotz weiterer Anfragen für ihren Verbleib entschieden haben. Ein tolles Zeichen in einer aktuell schwierigen Situation“, heißt es in einer Erklärung des TuS Erndtebrück.

Mit Linus Stahl präsentiert der Verein nach Lars Schardt den zweiten externen Neuzugang für die Oberliga-Elf. Linus kommt aus der A-Jugend der Sportfreunde Siegen, ist spielerisch stark und im zentralen Bereich flexibel einsetzbar. Im Westfalenliga-Team der Sportfreunde war Stahl unverzichtbar für Trainer Dirk Spornhauer und stand fast jede Minute auf dem Platz.

Gute Trainingseindrücke

Nach Phil Menke und Jakob Linker rückt mit William Wolzenburg außerdem ein dritter Spieler aus der eigenen A-Jugend in die „Erste“. Der Volkholzer spielt im defensiven Mittelfeld und hinterließ – vor den Kontaktbeschränkungen – in den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft einen guten Eindruck.