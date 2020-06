TuS Erndtebrück verpflichtet Wunschspieler für die Zentrale

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück hat einen Fußballer aus dem Hinterland geholt, der mit 22 Jahren knapp 50 Oberliga- und Regionalliga-Spiele absolviert hat.

Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück hat erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen und seinen „Wunschkandidaten“ für das defensive Mittelfeld verpflichtet. Von den Sportfreunden Siegen wechselt Benedikt Brusch an den Pulverwald. Brusch ist 22 Jahre alt und lebt in Biedenkopf. „Er ist eine Bereicherung. Wir sind sehr froh, dass uns dieser Transfer gelungen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des TuS Erndtebrück.

Für die Sportfreunde Siegen absolvierte Benedikt Brusch 47 Oberliga- und zwei Regionalligaspiele.