TuS Erndtebrück verpflichtet neuen Außenbahnspieler

So sieht Vorfreude aus: Robin Entrup trägt ab der kommenden Saison das Trikot des TuS Erndtebrück.

Erndtebrück. Der „Neue“ des TuS Erndtebrück hat sich einen Monat lang im Probetraining bewährt. Zwei seiner Teamkollegen kennt er von seinem alten Verein.

Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück hat mit Robin Entrup, der sich am Pulverwald bereits seit Anfang Juni im Probetraining befand, einen neuen Spieler verpflichtet. Mit dem 26-jährigen Außenbahnspieler wird aus dem Sauerländer Duo um Tim Schrage und Burhan Tuncdemir nun ein Trio. Entrup kommt ebenso wie seine künftigen Mitfahrer in der Auto-Fahrgemeinschaft von der SG Finnentrop/Bamenohl. Zuvor durchlief der schussgewaltige Rechtsfuß die Jugend des FC Eintracht Dortmund und der Sportfreunde Siegen, ehe es ihn nach Finnentrop und zwischenzeitlich zum SV 04 Attendorn zog.

„Bereits zum Vorbereitungsstart konnte Robin Entrup im Probetraining unser Trainergespann um Stefan Trevisi und Lars Birlenbach überzeugen“, heißt es in einer Mitteilung des TuS Erndtebrück.

Erlon Sallauka verlässt den TuS Erndtebrück

„Mit Robin Entrup bekommen wir einen auf vielen Positionen flexibel einsetzbaren Spieler dazu, der bereits in der Vergangenheit seine Qualitäten mehrfach in der Westfalenliga und Oberliga unter Beweis gestellt hat und der uns in den Einheiten absolut überzeugt hat. Er wird uns mit seiner Erfahrung unheimlich gut tun“, freut sich der Sportliche Leiter Holger Lerch.

Entrup erhält die Rückennummer 22. Ein anderer Offensivspieler verlässt derweil den Verein. Erlon Sallauka (Ziel unbekannt) wird keinen neuen Vertrag erhalten.

