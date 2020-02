TuS Erndtebrück trennt sich von Alfonso Rubio Doblas

Alfonso Rubio Doblas sucht nach einer neuen Herausforderung in der heimischen Fußballszene.

Der TuS Erndtebrück lässt den Vertrag mit seinem Sportlichen Leiter Alfonso Rubio Doblas auslaufen. Der Nachfolger soll bald präsentiert werden.

Der TuS Erndtebrück wird das zum Saisonende auslaufende Vertragsverhältnis mit Alfonso Rubio Doblas nicht verlängern und bedankt sich in einer Pressemitteilung bei seinem Sportlichen Leiter für die gute Zusammenarbeit in den beiden vergangenen Jahre.

„Wir haben auch in den sportlich nicht gerade so erfolgreichen Phasen stets konstruktiv und professionell mit Alfonso zusammengearbeitet. Bis zum Saisonende wird Alfonso dem Verein tatkräftig zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass wir die tolle und gute gemeinsame Zeit hoffentlich mit dem Klassenerhalt abschließen werden. Seine andauernde Bereitschaft schätzen wir sehr und wünschen ihm danach für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Rubio Doblas, Inhaber der Trainer-A-Lizenz, ist nach nun einjähriger Erfahrung als Sportlicher Leiter eines Oberligisten offen für einen neuen Trainerposten, aber auch einer neuen Tätigkeit in Funktion einer sportlichen Leitung nicht abgeneigt.

Der TuS Erndtebrück kündigt an, in Kürze einen neuen Sportlichen Leiter zu präsentieren.