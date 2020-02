TuS Erndtebrück sammelt die nächsten Punkte ein

In der Tischtennis-Bezirksklasse wird es für den TSV Aue-Wingeshausen immer schwieriger, Punkte zu erobern. Beim starken Rangdritten in Lennestadt und gegen den Gast aus Salchendorf war der Aufsteiger chancenlos. Besser lief es für den TuS Erndtebrück in der Kreisliga. Bei der TSG Helberhausen gewann der Pulverwald-Club mit 9:5 und rückte den sechsten Tabellenplatz vor. In der 1. Kreisklasse bleibt der TV Arfeld oben dran, während der TTC Feudingen den Anschluss verliert.

Bezirksklasse

TSV Aue-Wingeshausen - Germania Salchendorf 0:9. Nur fünf Sätze schaffte der TSV mit Christoph Koch, Alfred Gleißner, Andre Radenbach, Stefan Thamke, Jens Wied und Lars Radenbach gegen starke Salchendorfer. Aue-Wingeshausen bleibt Tabellenletzter.

TTV Lennestadt - TSV Aue-Wingeshausen 9:1. Bei sieben Satzgewinnen gewann der TSV nur den Ehrenpunkt – und dies gleich im Eingangsdoppel durch Christoph Koch/Alfred Gleißner. Die übrigen Akteure Andre Radenbach, Stefan Thamke, Christoph Böhl und Rüdiger Miß gingen beim Tabellendritten leer aus.

Kreisliga

TSG Helberhausen - TuS Erndtebrück 5:9. Schon nach den Doppeln führte der in Bestbesetzung spielende TuS durch Jürgen Frank/Alexander Strohmann und Jan Saßmannshausen/Michael Schnell mit 2:1. In den Einzeln setzten Frank (1), Strohmann (1), Dickel (1), Saßmannshausen (1), Schnell (2) und Völkel (1) den Erfolgsweg fort.

1. Kreisklasse

TuS Erndtebrück II - TSV Aue-Wingeshausen II 9:2. Nach dem 2:1-Start aus den Doppeln durch Kai Schaumann/Matthias Völkel und Rolf Arno Reich/Meik Zimmermann gewannen die Erndtebrücker auch die nächsten fünf Einzelspiele. Kai Schaumann (2), Andre Haschke (2), Rolf Arno Reichmann (1), Tim Schaumann (1) und Matthias Völkel (1) machten den Sack für den Gastgeber zu. Die einzigen Zähler des TSV gewannen das Doppel Jens Wied/Hermann Miß sowie Rüdiger Miß im Einzel gegen Meik Zimmermann.

TTG Netphen V - TV Arfeld 7:9. Nach dem 0:3-Rückstand aus den Doppeln hätte niemand mehr an den knappen Sieg des TV Arfeld in Netphen gedacht. Doch Markus Bätzel (2), Benjamin Belz (1), Bernd Feige (2), Lars Wied (2) und Heiner Volkmer (1) bogen die Partie zu einem 8:7 um. Dann gewannen Markus Bätzel/Bernd Feige das Schlussdoppel mit 11:9 im fünften Satz – und damit auch das Spiel für den TVA.

TTG SMS Dahlbruch - TV Laasphe 9:1. Beim Tabellenersten sah es für die Laaspher sehr schlecht aus. Lediglich sieben Sätze und der Ehrenpunkt von Mathias Hofacker/Andreas Naumann waren positiv zu vermerken. Der TV Laasphe rutscht auf den elften und vorletzten Platz.

TTC Feudingen - TV Eckmannshausen II 7:9. Der TTC kann sich bei nun fünf Zählern Rückstand zum Relegationsplatz den Aufstieg wohl abschminken. Hauchdünn und dies nach fast vier Stunden Spielzeit verlor das ersatzgeschwächte Feudingen gegen das neu formierte Team aus Eckmannshausen. Besonders das 1:3 aus den Doppeln wog schwer. Aldous Müller/Alf-Henrik Stremmel gewannen das Eingangsdoppel, verloren aber das Schlussdoppel mit 11:13 im fünften Satz. Die Einzelpunkte sammelten Müller (1), Stremmel (2), Tobias Wickel (1) und Lars Bernshausen (2).

2. Kreisklasse

TTG SMS Dahlbruch III - TTC Feudingen II 4:9. Helmut Frank/Volker Haßler, Christoph Rothenpieler/Mark Schneider und Mario Negri/Simon Schneider eröffneten das Kellerduell für Feudingen II mit einem 3:0. In den Einzeln punkteten dann Rothenpieler (2), Negri (2), Simon Schneider (1) und Mark Schneider (1) zum Sieg.

TSV Aue-Wingeshausen III - TV Oberhundem 8:8. Nach ausgeglichenen Doppeln von 2:2, beim TSV gewannen Felix Kern/Moritz Wied und Albert Beuter/Aslak Behnke, boten Albert Beuter (1), Sebastian Afflerbach (1), Sabine Gehrmann (1), Felix Kern (1) und Moritz Wied (1) dem Gast auch in den Einzeln Paroli – bis zum Remis.

Kreisklasse Jungen 18

TG Friesen Klafeld-Geisweid - VfL Bad Berleburg 4:6. Nach dem 1:0-Start von Marius Wache/Lucas Plaschke im Doppel zeigte der VfL auch im Einzel gute Spiele. Marius Wache (3), Lucas Plaschke (1) und Driton Shabani (1) retteten die doppelten Punkte in Geisweid.

Kreisliga Jungen 15

VfL Bad Berleburg - TTG Netphen 2:8. Erst beim Stande von 0:4 kamen die Kurstädter zu Punkten von Driton Shabani und Nikolas Bergmann.

TSV Aue-Wingeshausen - VfL Bad Berleburg II 7:3. Der TSV legte im Doppel durch Kjell-Mewes Berger/Milane Surek mit 1:0 vor. Benjamin Leraisnier (2), Milane Surek (1) und Kjell-Mewes Berger (3) vollendeten in den Einzeln. Tim Rosemann (2) und Erik Bergmann (1) erwiderten für den VfL.