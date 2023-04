In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #373 TuS Erndtebrück nach Klatsche: Mit dem Dispo in die Disco!

Nach dem 2:4 gegen Sprockhövel raucht es am Pulverwald. Am nächsten Spieltag könnte die Ausgangslage jedoch kaum besser sein.

Nach der 2:4-Heimschlappe gegen die TSG Sprockhövel raucht es gewaltig am Pulverwald. Schlechter stehen nur SF Siegen und der Delbrücker SC da, wobei die Siegerländer ein Spiel weniger haben und Delbrück mit einem 3:1-Sieg nun auch wieder hofft. Schlechter hätte es für den TuS wahrlich nicht laufen können. Denn neben dem Ergebnis gegen einen ebenfalls abstiegsbedrohten Gegner musste auch die Frage nach dem Wie gestellt werden.

Die beantwortete Trainer Michael Müller nicht nur mit Worten, sondern auch mit Auswechslungen: „Ich hätte alle austauschen können.“ Zwischen der 22. und 27. Minute hatte es dreimal im Gehäuse eingeschlagen. In den letzten vier Meisterschaftsspielen stehen damit null Punkte und 2:10 Tore auf dem Konto.

Nur im Pokal konnte man zwischenzeitig gegen Salchendorf gewinnen. Und ja, der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten, doch der 4:3-Siegtreffer in Minute 93 gegen einen durchschnittlichen Landesligisten sagt auch viel über die derzeitige Verfassung des TuS aus.

Aber wie heißt es so schön irrational in solchen Lebensphasen: Mit dem Dispo in die Disco! Denn während es nun für zwei andere Kellerkinder, SF Siegen und Gievenbeck, gegen den Dritt- beziehungsweise Zweitplatzierten geht, bekommt der TuS die Chance auf einen Bigpoint beim Tabellenletzten. Damit das aber nicht so „beschämend“ (Müller) wird wie teils gegen die TSG, braucht es viele klare Worte und einen ehrlichen Umgang. Das Problem könnte neben der fehlenden Qualität jedoch sein, dass der junge Kader Disco-Besuche falsch versteht...

