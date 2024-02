Fußball-Westfalenliga TuS Erndtebrück: Kein Test am Samstag, dafür am Mittwoch

Erndtebrück Nach der Absage des Gegners gibt es beim Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück Training statt eines Testspiels am Wochenende.

Es bleibt dabei. Nachdem der SV RW Hadamar (Verbandsliga Hessen) seinen für Samstag geplanten Test-Auftritt beim Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück wegen Personalmangels kurzfristig abgesagt hatte, hat der Tabellenführer vom „Pulverwald“ für das Wochenende kein Spiel gegen einen anderen Gegner festgezurrt. „Wir werden stattdessen am Samstag trainieren“, kündigte Erndtebrücks Co-Trainer Julian Kaiser an.

Am Mittwochabend, nach dem 3:1-Sieg im Test gegen den VfB Wissen (Rheinlandliga), hatte TuS-Trainer Michael Müller angesichts der vielen Ausfälle in seiner Mannschaft bereits angedeutet: „Vielleicht ist es besser, am Wochenende Pause zu machen und abzuwarten, dass die Jungs wieder dabei sind.“ Neun Spieler hatten gegen Wissen gefehlt.

Unterdessen hat Erndtebrück für Mittwoch (19 Uhr) ein zusätzliches Testspiel in sein Vorbereitungsprogramm aufgenommen: Das Müller-Team gastiert dann beim Landesliga-Zwölften FSV Gerlingen. Dort steht seit dem Sommer der ehemalige Torwart der Erndtebrücker, Jakob Linker, zwischen den Pfosten.

Erndtebrück hat bislang drei Testspiele in der Winter-Vorbereitung absolviert, dabei bei RW Hünsborn (Bezirksliga) mit 3:0 und eben gegen den VfB Wissen (Rheinlandliga) mit 3:1 gewonnen, zwischenzeitig mit 3:5 beim Hessenligisten SC Waldgirmes verloren. Zur letzten Form-Überprüfung vor der um einen Tag auf den 17. Februar vorgezogenen Fortsetzung der Saison gegen die SpVgg Horsthausen (Platz elf) gastieren die Wittgensteiner dann am 11. Februar (14 Uhr) noch beim FC TuBa Pohlheim aus der Verbandsliga Hessen.

