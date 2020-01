TuS Erndtebrück: Jungspunde überzeugen im ersten Testspiel

Die Fußballer des TuS Erndtebrück haben ihren ersten Test mit einem Remis beendet. Beim Westfalenliga-Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl erzielte der Oberligist am Freitagabend ein 3:3 (3:1).

Mit A-Jugend-Torwart Jakob Linker („Er hat gut gespielt“) sowie Murthada Jebur und Mats Birkelbach, die in der Hinrunde nur wenige Minuten zum Einsatz kamen, erhielten drei Jungspunde die Chance, sich zu zeigen. Dies gelang besonders Jebur, der als Linksaußen agierte und das 1:0, das Murat-Kaan Yazar per Kopf erzielte, mit einer Flanke vorbereitete (23). Nach dem 1:1, das Robin Entrup mit einem spektakulären Freistoß erzielte (31.), lief es andersherum: Flanke Yazar, Kopfballtor von „Murti“ – 2:1 (33.) für den meist abwartend agierenden TuS. David Jäger erhöhte per „Tunnel“ nach Zuspiel von Taira Tomita auf 3:1 (39.).

Comeback von Haluk Arslan

„Wir haben in der ersten Halbzeit wie erhofft wenig zugelassen. Das war auch das, was wir trainiert haben“, freute sich Erndtebrücks Co-Trainer Lirian Gerguri: „Wir haben komplett durchgewechselt, danach wurde es schwieriger für uns.“ Von der Bank kamen auch einige etablierte Kräfte wie Manfredas Ruzgis, Abbas Attiee oder Haluk Arslan, der sein erstes Spiel nach mehreren Monaten Verletzungspause machte. „Er muss erst wieder reinfinden“, sagt Gerguri.

In der zweiten Halbzeit kam Finnentrop/Bamenohl stärker auf und kam durch Tore von Heiko Entrup (47.) und des A-Jugendlichen Oguzhan Civelek (70.) zum Ausgleich. Finnentrop/Bamenohls André Ruhrmann: „Wir hatten spielerisch ein Übergewicht und waren am Ende auch näher am 4:3 als Erndtebrück. Das war ein gutes Spiel unserer Mannschaft.“

Der TuS Erndtebrück plant in dieser Winterpause noch „ein bis drei Neuzugänge“, sagte der Sportliche Leiter Alfonso Rubio Doblas auf Nachfrage unserer Zeitung. Testspieler werden sich in den kommenden beiden Wochen im Training präsentieren. In der abgelaufenen Woche war bereits ein japanischer Fußballer am Pulverwald zu Gast, der aber in Bamenohl nicht mitspielte und bei dem die Tendenz in Richtung einer Nichtverpflichtung geht.